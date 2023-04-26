Казахстан готов нарастить экспорт в Иран на $250 млн – Алихан Смаилов

Международное сотрудничество, Политика, Правительство, Экономика
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В рамках официального визита в Исламскую Республику Иран премьер-министр РК Алихан Смаилов провел переговоры с первым вице-президентом ИРИ Мохаммадом Мохбером, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе развитие торгово-экономических связей, углубление взаимодействия в сфере сельского хозяйства, привлечение инвестиций, реализацию перспективных проектов в транзитно-транспортной сфере и увеличение объемов грузоперевозок и так далее.

Премьер-министр подчеркнул, что Иран является одним из ключевых партнеров Казахстана в Персидском заливе. За прошлый год товарооборот между странами вырос почти на 20%, составив $528 млн. Вместе с тем Казахстан готов нарастить экспорт по 75 товарным позициям на сумму порядка $250 млн.

«Уверен, по мере полноценного раскрытия нашего экономического потенциала мы сможем довести показатель взаимной торговли до $3 млрд. Для этого у нас имеются серьезные резервы в таких сферах, как энергетика, транспорт и логистика, сельское хозяйство, промышленность», – сказал Алихан Смаилов.

По его словам, особо перспективным видится наращивание поставок в сфере сельского хозяйства, доля которой во взаимной торговле превышает 70%. Так, имеется возможность для увеличения товарооборота продукции АПК до $1 млрд. В этой части Казахстан готов обеспечить поставки на иранский рынок муки, кондитерских и макаронных изделий, мясной продукции, растительных масел и другого. При этом для РК представляют интерес ранние овощи и фрукты, потребность в которых вырастает в период межсезонья.

Еще одним важным направлением является развитие международных транспортных коридоров посредством снятия административных и технических барьеров, модернизации автомобильных и железных дорог, а также увеличения логистических мощностей морской инфраструктуры. Особое значение в этой части имеет транспортный коридор Север – Юг и конкретно маршрут Казахстан – Туркменистан – Иран.

«Правительство Казахстана нацелено на полную реализацию поставленных главами наших государств задач и выведение казахстанско-иранского партнерства на качественно новый уровень», – подчеркнул Алихан Смаилов.

Со своей стороны Мохаммад Мохбер отметил высокий потенциал двустороннего взаимодействия РК и ИРИ во всех сферах экономики. В частности, он обозначил перспективы сотрудничества в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, здравоохранении, туризме и других отраслях.

Первый вице-президент также призвал максимально использовать возможности региональных и международных транспортных коридоров для наращивания грузопотока.

«Отношения Ирана и Казахстана всегда носили добрый характер. Что касается политической стороны, наши отношения находятся на самом высоком уровне. Я уверен, что Ваш визит придаст импульс развитию торгово-экономических отношений наших стран. Несомненно, нам нужно активизировать частный сектор, чтобы компании активнее вовлекались в процесс взаимодействия. Приглашаем казахстанские компании принять активное участие в развитии нашего партнерства», – сказал Мохаммад Мохбер.

По итогам переговоров стороны выразили готовность разработать дорожную карту по реализации достигнутых договоренностей.

Далее прошла церемония подписания двусторонних межведомственных и коммерческих документов, среди которых меморандумы о сотрудничестве в сферах туризма, спорта, работы с молодежью и обучения работников таможни, а также соглашение о развитии перевозок между портами Курык и Амирабад.

После встречи состоялся совместный выход к прессе Алихана Смаилова и Мохаммада Мохбера.

«Открыто, в доверительной атмосфере мы обсудили основные темы текущей казахстанско-иранской повестки. С удовлетворением отметили в высшей степени успешное развитие контактов между нашими странами. У нас состоялся плодотворный обмен мнениями по ряду актуальных вопросов. В первую очередь они касались расширения торгово-экономических, инвестиционных и культурных связей между нашими странами», – сказал Алихан Смаилов, выступая перед СМИ.

В свою очередь Мохаммад Мохбер подчеркнул, что, несмотря на рост взаимной торговли по итогам прошлого года, достигнутые объемы не отражают весь имеющийся потенциал.

«Я уверен, что визит уважаемого премьер-министра внесет весомый вклад в достижение товарооборота между Казахстаном и Ираном на уровне $3 млрд. Мы также договорились активизировать процесс транзита, сотрудничество между наукоемкими компаниями и взаимодействие в сфере туризма», – сказал Мохаммад Мохбер.

#политика #Смаилов #экономика #премьер-министр #Иран #международное сотрудничество

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