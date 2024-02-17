Казахстан и Азербайджан будут сотрудничать в борьбе с оргпреступностью

Стороны достигли договоренности в активизации совместных усилий с современными вызовами и угрозами, передает Kazpravda.kz

Фото: МВД РК

Глава МВД Казахстана встретился в Баку с министром внутренних дел Азербайджана Вилаятом Сулейман оглы Эйвазовым.

В ходе встречи министры обсудили приоритетные вопросы сотрудничества двух министерств в борьбе с преступностью, в том числе в сфере противодействия организованной преступности, экстремизму, киберпреступности, незаконному обороту наркотиков.

«Достигли договоренности в активизации совместных усилий с современными вызовами и угрозами. Определили дальнейшие перспективы взаимодействия в этой сфере», - написал на своей странице в соцсетях глава МВД РК Ержан Саденов.

Он отметил, что азербайджанские коллеги продемонстрировали опыт обеспечения общественной безопасности, в том числе с применением интеллектуальных систем в этой сфере.