Казахстан и Азербайджан будут сотрудничать в борьбе с оргпреступностью

Стороны достигли договоренности в активизации совместных усилий с современными вызовами и угрозами, передает Kazpravda.kz
Глава МВД Казахстана встретился в Баку с министром внутренних дел Азербайджана Вилаятом Сулейман оглы Эйвазовым.
В ходе встречи министры обсудили приоритетные вопросы сотрудничества двух министерств в борьбе с преступностью, в том числе в сфере противодействия организованной преступности, экстремизму, киберпреступности, незаконному обороту наркотиков.
«Достигли договоренности в активизации совместных усилий с современными вызовами и угрозами. Определили дальнейшие перспективы взаимодействия в этой сфере», - написал на своей странице в соцсетях глава МВД РК Ержан Саденов.
Он отметил, что азербайджанские коллеги продемонстрировали опыт обеспечения общественной безопасности, в том числе с применением интеллектуальных систем в этой сфере.