Казахстан и Азербайджан планируют довести объем взаимной торговли до $1 млрд

Международное сотрудничество, Правительство, Экономика
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В рамках официального визита премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова в Азербайджан состоялась его встреча с президентом страны Ильхамом Алиевым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Глава Правительства передал теплые слова приветствия президента РК Касым-Жомарта Токаева и обозначил высокую значимость отмечаемого в этом году 100-летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Он подчеркнул, что взаимодействие двух стран является ярким примером стратегического партнерства и союзничества, основанного на доверии и взаимопонимании.

Азербайджан – важнейший торгово-экономический партнер Казахстана на Южном Кавказе. По итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос на 40% и превысил $460 млн. По итогам 4 месяцев текущего года взаимная торговля составила $185 млн, увеличившись также на 40%.

«В соответствии с поставленной перед нами задачей по доведению товарооборота до $1 млрд мы совместно с Правительством Азербайджана работаем над расширением торгово-экономических отношений», – отметил Алихан Смаилов.

Со своей стороны Ильхам Алиев выразил уверенность, что официальный визит премьер-министра РК в Азербайджан будет способствовать дальнейшему развитию дружеских отношений между двумя странами.

«Повестка нашего сотрудничества достаточно обширна, расширяется из года в год. Я рад, что договоренности, которые были приняты на уровне президентов, реализуются. Это говорит о том, что отношения между нашими странами находятся на очень высоком уровне. Вместе с тем у нас имеется огромный потенциал для их дальнейшего развития. Реализация мер, о которых мы договорились, будет вносить вклад в увеличение товарооборота и создаст дополнительные возможности для бизнеса, для реализации еще более масштабных проектов в энергетике, транспорте и других отраслях», – сказал Ильхам Алиев.

Напомним, 21 июня 2023 года премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику. В ходе визита глава Правительства РК обсудит широкий круг актуальных вопросов межгосударственного сотрудничества с премьер-министром Али Асадовым.

#президент #Смаилов #экономика #премьер-министр #международное сотрудничество #торговля #Азербайджан #Алиев

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