Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Баку
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Премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
В аэропорту города Баку главу Кабмина встретили заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов и чрезвычайный и полномочный посол РК в АР Алим Байель.
В ходе визита глава Правительства РК встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также обсудит широкий круг актуальных вопросов межгосударственного сотрудничества с премьер-министром Али Асадовым.
В частности, будут рассмотрены совместные шаги в транспортно-логистической сфере, торговле, энергетической отрасли, аграрном секторе, IT и промышленной кооперации.