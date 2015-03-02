Политика
Казахстан и страны Бенилюкс договорились об отмене визового режима для официальных делегаций
В Брюсселе министр иностранных дел РК Ерлан Идрисов и государственный секретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции Тео Франкен, посол Люксембурга в Бельгии Жан-Жак Велфринг, посол Нидерландов в Бельгии Ян Юриан Схувер подписали договор об отмене визовых требований для владельцев дипломатических паспортов и реадмиссии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе церемонии подписания глава МИД РК отметил, что Европа является важным политическим и торгово-экономическим партнером Казахстана. "Мы рады подписать данные документы, которые открывают хорошие возможности для установления эффективного механизма сотрудничества в области соблюдения закона и порядка. Мы придаем большое значение вопросам верховенства закона", – заявил он.

Тео Франкен также приветствовал подписание вышеуказанных соглашений, отметив, что казахстанцам рады в этих странах, и выразил надежду на дальнейшее углубление сотрудничества с Казахстаном.

Бенилюкс – межправительственная организация, представляющая собой политический, экономический и таможенный союз в Западной Европе, включающий в себя три монархии: Бельгию, Нидерланды и Люксембург. Название союза было образовано из начальных букв названий каждой страны-участницы. Изначально оно использовалось для обозначения Таможенного союза Бенилюкс. Является одним из наиболее густонаселенных районов мира.

Популярное

Все
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
Премьер дал поручения по развитию Акмолинской области
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Информацию о задержании экс-министра культуры Мухамедиулы прокомментировали в суде Нур-Султана
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
"Попросила телефон позвонить": миллионный кредит оформила на гостью жительница ВКО
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Умер звездный актер гангстерского кино Рэй Лиотта
Как повышают зарплаты казахстанцам, рассказал вице-премьер Тугжанов
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Эхо «большого террора»
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Торгово-логистический комплекс начали строить на казахстанско-кыргызской границе
Пять человек насмерть отравились в Павлодарской области
Косшы: статус города и реалии пригорода
Назарбаев высказался о действиях Токаева во время январских событий
Поправки в Конституцию РК позволят окончательно отойти от старой государственной модели
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"

Читайте также

Политика
Поправки в Конституцию РК прокомментировал эксперт из Хорва…
Политика
Казахстан подтвердил готовность к тесному практическому вза…
Политика
Помогут ли поправки в Конституцию РК повысить устойчивость …
Политика
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]