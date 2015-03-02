Казахстан и страны Бенилюкс договорились об отмене визового режима для официальных делегаций
В Брюсселе министр иностранных дел РК Ерлан Идрисов и государственный секретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции Тео Франкен, посол Люксембурга в Бельгии Жан-Жак Велфринг, посол Нидерландов в Бельгии Ян Юриан Схувер подписали договор об отмене визовых требований для владельцев дипломатических паспортов и реадмиссии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
В ходе церемонии подписания глава МИД РК отметил, что Европа является важным политическим и торгово-экономическим партнером Казахстана. "Мы рады подписать данные документы, которые открывают хорошие возможности для установления эффективного механизма сотрудничества в области соблюдения закона и порядка. Мы придаем большое значение вопросам верховенства закона", – заявил он.
Тео Франкен также приветствовал подписание вышеуказанных соглашений, отметив, что казахстанцам рады в этих странах, и выразил надежду на дальнейшее углубление сотрудничества с Казахстаном.
Бенилюкс – межправительственная организация, представляющая собой политический, экономический и таможенный союз в Западной Европе, включающий в себя три монархии: Бельгию, Нидерланды и Люксембург. Название союза было образовано из начальных букв названий каждой страны-участницы. Изначально оно использовалось для обозначения Таможенного союза Бенилюкс. Является одним из наиболее густонаселенных районов мира.