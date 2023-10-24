Казахстан и Южная Корея активно прорабатывают 5 новых инвестпроектов на $1,5 млрд

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Вопросы реализации новых совместных инвестпроектов обсудили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и министр торговли Южной Кореи Ан Док Гын, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина

Фото: primeminister.kz

В ходе встречи премьер-министр подчеркнул, что правительство РК видит большие перспективы в дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества с Южной Кореей. Это, в частности, подкрепляется динамичным ростом товарооборота: в прошлом году он вырос в 2,3 раза и превысил $6,1 млрд, а за 8 месяцев текущего года – увеличился еще на 11%.

«Считаю, что нам необходимо приложить совместные усилия по расширению номенклатуры взаимной торговли. Важным инструментом здесь является казахстанско-корейская Межправкомиссия в сфере торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. Полагаю целесообразным активизировать ее деятельность и провести очередное заседание в ближайшее время», – сказал Алихан Смаилов.

Он также отметил, что Южная Корея стабильно входит в топ-10 крупнейших инвесторов в экономику РК. Так, за последние 18 лет в Казахстан инвестировано порядка $9,2 млрд. При этом в прошлом году валовый приток прямых инвестиций из Кореи вырос на 85% и достиг нового рекордного объема в $1,5 млрд.

По словам премьер-министра, в настоящее время в РК работают более 700 корейских предприятий, наиболее крупными из которых являются KIA, Hyundai, Samsung и LG.

«Сегодня на стадии реализации находятся 5 проектов на $1,5 млрд и прорабатываются еще 25 перспективных проектов на сумму порядка $500 млн. В качестве яркого примера можно отметить строительство нового крупного завода KIA с суммой инвестиций $190 млн и производственной мощностью 70 тысяч автомашин в год в городе Костанае», – отметил Алихан Смаилов.

Он добавил, что правительство Казахстана будет и далее создавать все необходимые условия для комфортной работы инвесторов в республике.

В свою очередь Ан Док Гын подчеркнул, что Южная Корея готова к активному технологическому взаимодействию с Казахстаном в самых разных отраслях экономики.

«Такие проекты, как завод KIA в Казахстане, очень важны. Если он будет успешно реализован, то автомобильная отрасль Казахстана станет примером. Это будет способствовать строительству других подобных заводов и производств», – сказал министр торговли Южной Кореи. 

#Смаилов #премьер-министр #Правительство #инвестиции #международное сотрудничество #Южная Корея

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