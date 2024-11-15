Казахстан отмечает День национальной валюты

15 ноября 1993 года в обращение была введена валюта независимого Казахстана – тенге

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня в Казахстане отмечается День национальной валюты, передает корреспондент Kazpravda.kz

Банкноты и монеты казахстанского тенге производятся внутри страны. Напомним, в прошлом году тенге исполнилось 30 лет.

За дизайн первых тенге отвечали именитые художники и дизайнеры: Тимур Сулейменов, Мендыбай Алин, Агимсалы Дузельханов, Досбол Касымов и Хайрулла Габжалилов. Работа началась с изучения архивных документов об истории производства и хождения денежных знаков в Казахстане в самый ранний период его истории.

На первых выпущенных банкнотах изображались портреты выдающихся личностей, которые внесли большой вклад в развитие науки, искусства, культуры и образование государства.

С обратной стороны банкнот были расположены природные ландшафты казахской земли: Бурабай, Заилийский Алатау, озеро Балхаш, а также знаменитые мечети и мавзолеи.

В 1992 году на базе Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске был создан Казахстанский монетный двор. В 1993 году была выпущена первая промышленная партия циркуляционных монет.