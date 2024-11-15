Казахстан отмечает День национальной валюты

15 ноября 1993 года в обращение была введена валюта независимого Казахстана – тенге
Сегодня в Казахстане отмечается День национальной валюты, передает корреспондент Kazpravda.kz
Банкноты и монеты казахстанского тенге производятся внутри страны. Напомним, в прошлом году тенге исполнилось 30 лет.
За дизайн первых тенге отвечали именитые художники и дизайнеры: Тимур Сулейменов, Мендыбай Алин, Агимсалы Дузельханов, Досбол Касымов и Хайрулла Габжалилов. Работа началась с изучения архивных документов об истории производства и хождения денежных знаков в Казахстане в самый ранний период его истории.
На первых выпущенных банкнотах изображались портреты выдающихся личностей, которые внесли большой вклад в развитие науки, искусства, культуры и образование государства.
С обратной стороны банкнот были расположены природные ландшафты казахской земли: Бурабай, Заилийский Алатау, озеро Балхаш, а также знаменитые мечети и мавзолеи.
В 1992 году на базе Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске был создан Казахстанский монетный двор. В 1993 году была выпущена первая промышленная партия циркуляционных монет.
Сегодня Казахстанский монетный двор является членом Ассоциации монетных дворов. В эту ассоциацию приглашают монетные дворы, являющиеся флагманами в индустрии, например, Королевский монетный двор Англии с тысячелетней историей.
В начале 1994 года был заключен контракт на строительство в Казахстане Банкнотной фабрики «под ключ». В условиях дефицита времени проектирование и строительство проводилось параллельно, а монтаж технологического оборудования был начат еще во время отделочных работ. И уже 19 мая 1995 года состоялось официальное открытие Банкнотной фабрики.
В этом же году было выпущено более 83 млн банкнот. Через год было выпущено свыше 104 млн банкнот, и производительность Банкнотной фабрики приблизилась к проектным мощностям.
Позже, в 1997 году на Банкнотной фабрике дополнительно к основной продукции запустили и выпуск паспортов и удостоверений личности граждан РК. Дизайн банкнот и монет разрабатывают специалисты Нацбанка.
Для производства высокотехнологичной и качественной продукции на Банкнотной фабрике используются различные способы печати, существующие в мире, а также всевозможные комбинированные способы печати.
Защищенная бумага для производства банкнотной и другой защищенной полиграфической продукции, краски, голографическая фольга со степенями защиты, субстраты на полимерной и на пластиковой основе – среди защитных элементов, применяемых в тенге.
Например, банкнота номиналом 20 000 тенге образца 2022 года имела 25 защитных элементов.
В 2021 году подтверждена технологическая реализуемость концепции цифрового тенге, а уже в 2023 году в Казахстане выпущена первая банковская карточка в цифровой валюте центрального банка.
Введение цифровой валюты центрального банка в Казахстане будет поэтапным.