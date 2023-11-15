В Казахстане запустили цифровой тенге

Об этом стало известно сегодня на открытии XI Конгресса финансистов Казахстана, посвященного 30-летию национальной валюты страны, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Председатель Национальной платежной корпорации НБ РК Бинур Жаленов провел первую в истории нацвалюты транзакцию, купив кофе за цифровой тенге на глазах участников мероприятия.

Жаленов рассказал, что цифровой тенге – это третья форма национальной валюты в дополнение к наличным и безналичным формам – он комбинирует их свойства.

«Так же, как и купюрами или монетами, цифровым тенге можно будет расплачиваться в режиме оффлайн без доступа к интернету. А в привычных банковских приложениях, вы сможете тратить цифровой тенге в режиме онлайн. Мы не намерены конкурировать с участниками рынка за конечных потребителей. Поэтому цифровой тенге в первую очередь доступен через действующие банковские приложения и в целом в инфраструктуре участников финансового рынка», – заверил он.

По его словам, цифровой тенге обеспечен обязательствами государства в лице Нацбанка, что гарантирует сохранность личных средств граждан и бизнеса, хранимых в национальной цифровой валюте.

Жаленов также пояснил на примерах, что дает цифровой тенге в повседневной жизни.

«Так, пара молодых людей решила посетить предгорье Алматы, они забыли с собой сумму наличных для оплаты картой – нет связи. Но благодаря тому, что на устройство заблаговременно сохранены несколько тысяч цифровых тенге, они без проблем смогли расплатиться за кофе», – сказал он.

Цифровой тенге можно использовать без приложений и устройств, так же им можно пользоваться через платежную карту, смартфон или смарт-часы. К тому же цифровой тенге можно обналичить в любой точке мира в обычном банкомате.

Система построена таким образом, чтобы цифровой тенге легко интегрировался с социальным кошельком, цифровой картой семьи и другим системами, которые обеспечивают проактивное оказание государственных услуг.

В Нацбанке рассчитывают, что в среднесрочной перспективе цифровой тенге станет еще одним надежным, быстрым недорогим механизмом для проведения трансграничных расчетов, а также станет инструментом прозрачного расходования госсредств.

«Цифровой тенге – это первая в мире дебетовая платежная карта, привязанная к счету в цифровой валюте центрального банка», – заключил Бинур Жаленов.