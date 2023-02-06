Казахстан отправит спасателей и медиков в пострадавшие от землетрясения регионы Турции

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству оказать экстренную помощь Турецкой Республике в преодолении последствий разрушительного землетрясения на юго-востоке страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

Фото: aa.com.tr

По линии министерств иностранных дел и по чрезвычайным ситуациям установлен контакт с турецкими властями. В ближайшее время по просьбе Правительства Турции в пострадавшие регионы вылетят казахстанские спасатели и медики.

Напомним, 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4 с эпицентром в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш. По последним данным, в десяти провинциях страны погибли 284 человека, получили ранения не менее 2 323 человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами сильного землетрясения.