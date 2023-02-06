Землетрясение в Турции: Токаев выразил соболезнования Эрдогану

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами в результате сильного землетрясения на юго-востоке страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

«Я с глубокой скорбью воспринял известие о гибели большого количества людей в результате мощного землетрясения в Турецкой Республике. В этот тяжелый момент от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования семьям погибших, а также всему братскому турецкому народу», – говорится в телеграмме.

Президент также сообщил о готовности Казахстана оказать соответствующую помощь Турции.

Напомним, сегодня в Турции произошло землетрясение. Подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе. Разрушения зафиксированы как минимум в четырех провинциях.

По данным СМИ, число погибших к этому часу достигло уже несколько десятков человек.