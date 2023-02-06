Число жертв мощного землетрясения в Турции достигло 284

В результате мощного землетрясения в Турции, по последним данным, погибли 284 человека, получили ранения не менее 2 323 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство «Анадолу» .

Фото: aa.com.tr

Напомним, 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4 с эпицентром в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш. По последним данным, в десяти провинциях страны погибли 284 человека, получили ранения не менее 2 323 человек.

Толчки ощущались в близлежащих провинциях, главным образом, в Хатае, Османийе, Адыямане, Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре, Малатье и Адане.

После подземных толчков в ряде районов, на предприятиях и в офисах, возникли пожары.

Разрушения дорожного полотна зафиксированы на трассах Кахраманмараш – Кайсери и Кахраманмараш – Газиантеп.

Жители многих населенных пунктов провели ночь на улицах, разжигая костры.

В Турции объявлен самый высокий уровень угрозы. Власти обратились за международной помощью.

Генштаб ВС Турции выделил 2 самолета для транспортировки помощи и бригад спасателей в зону бедствия.

Разрушительное землетрясение в Турции ощутили и в соседних странах. По последним данным, в сирийских провинциях Идлиб, Алеппо, Хама, Латакия и Ракка, погибло не менее 100 человек, поиск сотен продолжаются.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами сильного землетрясения.