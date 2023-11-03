Казахстан – Венгрия: стратегические партнеры, братские государства

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Лилия Сыздыкова

Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, прибывшим в Казахстан с официальным визитом.

фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

В Астану Виктор Орбан прибыл с официальным визитом, чтобы обсудить с Касым-Жомартом­ Токаевым­ дальнейшие пути развития сотрудничества двух стран, а также для участия в юбилейном Х саммите Организации тюркских государств, в которой Венгрия является наблюдателем.

Двусторонние переговоры в Акорде прошли по сложившемуся алгоритму: церемония приветствия, переговоры в узком и расширенном форматах, совместные заявления по итогам.

В беседе с Виктором Орбаном Глава нашего государства выразил ему признательность за значительный вклад в сближение наших стран, а также поблагодарил за визит в Астану и участие в саммите ОТГ.

– Господин Премьер-министр, добро пожаловать на казахскую землю! В Казахстане хорошо знают и уважают Вас, потому что Вы кыпшак по происхождению. Можно сказать, что Вы приехали на родину предков. Несомненно, данный визит придаст новый импульс сотрудничеству между двумя странами, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Виктор Орбан поблагодарил Президента нашей страны за приглашение и гостеприимство, оказанное ему и венгерской делегации. Он высоко оценил уровень политического диалога и взаимовыгодного парт­нерства между Казахстаном и Венгрией.

– Всегда приятно возвращаться домой. Венгры с большим удовольствием приезжают в Казахстан, потому что нас связывают тысячелетние общие корни. За последнее десятилетие мы приложили очень много сил для развития сотрудничества, достигнуты хорошие результаты. Для меня большая честь сотрудничать с Вами. Венгрия всегда была надежным стратегическим партнером Казахстана, так будет и в дальнейшем. Отношения Венгрии­ и Казахстана хороши как никогда, но потенциал, особенно в экономике, по-прежнему велик. У нас есть хорошие перспективы, – отметил Виктор Орбан.

Обсуждение состояния и перспектив развития казахско-венгерских отношений с акцентом на укрепление политического диалога, углубление торгово-экономического сотрудничества и расширение культурно-гуманитарных связей продолжилось на переговорах в расширенном составе с участием официальных делегаций двух государств.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, исторические корни и тесные связи двух народов заложили основу для углубления сотрудничества между двумя государствами на современном этапе.

– Казахи и венгры – родственные народы, которые издавна связывают дружественные отношения. Язык, обычаи и культура двух стран схожи. Потомки кыпшакских племен, переселившихся в Европу из Торгайских степей в средние века, сегодня живут на территории Венгрии. Благодаря нашим совместным усилиям казахско-венгерская интеграция динамично развивается во всех сферах, – сказал Президент.

Он также подчеркнул заинтересованность Казахстана в дальнейшем углублении братских отношений и взаимовыгодного сотрудничества с Венгрией и выразил уверенность, что результаты нынешних переговоров в Астане придадут новый импульс дальнейшему развитию двустороннего стратегического партнерства. Для этого у наших стран есть все необходимое. В том числе хорошая институцио­нальная база.

Так, по мнению Касым-Жомарта­ Токаева, активную роль в содействии развитию торговых связей должны играть Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству и Деловой совет.

– Несмотря на сохраняющую­ся геополитическую напряженность, в прошлом году наш товарооборот вырос более чем на 20%. Я уверен, что у нас есть все возможности для увеличения двустороннего товарооборота до 1 миллиарда долларов в ближайшем будущем, – подчеркнул он.

В ходе переговоров стороны высказали взаимную заинтересованность в развитии контактов в таких областях, как энергетика, транспорт, логистика, металлургия, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, пищевая промышленность и туризм.

Кроме того, лидеры двух стран заявили о важности укрепления межпарламентских связей через группы дружбы, действующие в парламентах двух стран. Были рассмотрены перспективы взаимодействия в рамках различных международных площадок, включая ООН, ОБСЕ и ОТГ.

Отдельно Глава нашего государства остановился на вопросах укрепления гуманитарных связей.

В свою очередь Виктор Орбан вновь выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и братскому народу Казахстана за теплый прием.

– В предыдущий раз мы были здесь еще до пандемии. Уже тогда у нас сложились плодотворные двусторонние отношения, однако пандемия внесла коррективы в наши связи. Мы сейчас приехали для того, чтобы придать новый импульс отношениям. У нас в этом регионе с Вами наиболее тесные исторические контакты, и мы очень рады Вашим успехам. Казахстан – выдающаяся страна, добившаяся значительных достижений. Каждая моя поездка в Казахстан оставляет глубокие впечатления, – сказал Премьер-министр Венгрии.

После завершения переговоров Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан отправились в зал, где им предстояло озвучить итоговые заявления для СМИ.

Однако в первую очередь там состоялась церемония вручения Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану ордена «Достық» I степени.

– Учитывая Вашу исключительную роль в укреплении уз дружбы и взаимовыгодных связей между нашими народами, я принял решение наградить Вас орденом «Достық» I степени. Это символ глубокого уважения и признательности, единства двух дружественных народов – Казахстана и Венгрии, а также нашей приверженности укреплению отношений, основанных на доверии и взаимном уважении. Пусть эта награда вдохновляет всех нас на дальнейшее наведение мостов и совместную работу во имя общего блага, – сказал Президент.

Премьер-министр Венгрии выразил искреннюю благодарность Касым-Жомарту Токаеву и заявил о своей готовности приложить все усилия для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между двумя странами.

Давая оценку состоявшимся в Акорде двусторонним переговорам, Глава нашего государства назвал их конструктивными и подчеркнул, что они заложили основу для углубления прочных отношений и вывода стратегического партнерства на новый уровень, что отвечает интересам обеих стран и народов. Обсужден широкий спектр вопросов, достигнуты важные и конкретные договоренности.

– Особое внимание было уделено наращиванию объемов двусторонней торговли и развитию инвестиционного сотрудничества. В этом контексте значимым представляется увеличение номенклатуры товаров и использование новых возможностей. Казахстан может обеспечить поставку в Венгрию 95 различных видов товаров на сумму около 700 миллионов долларов. Имеется потенциал по расширению экспорта продукции металлургии, нефтехимии, машиностроения, сельского хозяйства и строительства, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также отметил, что для дальнейшей активизации инвестиционного партнерства достигнута договоренность о совместной реализации крупных проектов.

– Будет разработан перечень взаимовыгодных проектов. В целом, определенная работа на данный момент уже проделана. До конца года будет введено в эксплуатацию крупное газоконденсатное месторождение «Рожковское» в Западном Казахстане, в котором участие венгерской нефтегазовой компании MOL составит 192 миллиона долларов. Кроме того, предприятием Globalia планируется строительство солнечных электростанций в ряде регионов страны. Стоимость проекта составляет 150 миллионов долларов. Помимо этого, на следующей неделе в Астане пройдет бизнес-форум с участием предпринимателей двух стран, – сообщил Глава государства.

Стороны также обсудили активизацию сотрудничества в сферах транспорта и логистики, атомной энергетики, управления водными ресурсами, добычи редких металлов.

По словам Касым-Жомарта Токаева, динамичное развитие деловых связей наблюдается и в сфере финансов.

– Недавно компания Equilibrium Capital получила статус управляющей иностранными фондами в Международном финансовом центре «Астана». Она стала первой венгерской компанией, добившейся такого высокого признания. Предприятие может финансировать проекты в сфере «зеленой» энергетики и здравоохранения, а также намерено создать три инвестиционных фонда в Казахстане, – отметил Президент.

Отдельно Глава государства остановился на значимых достижениях в культурно-гуманитарной сфере, назвав их «золотым мостом казахско-венгерских отношений».

В частности, как напомнил Президент, последние 10 лет при поддержке Правительства Венгрии молодые казахстанцы получают возможность обучаться в ведущих венгерских вузах – для них выделяются специальные образовательные гранты. По итогам переговоров в Акорде был подписан Меморандум о взаимопонимании в области образования, который предусматривает продолжение этой программы и таким образом будет способствовать дальнейшему углублению наших образовательных связей.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в Астане в честь 200-летия выдающегося сына венгерского народа, знаменитого поэта Шандора Петефи одна из новых улиц будет названа его именем. Это станет еще одним наглядным свидетельством тесных дружеских связей Казахстана и Венгрии.

Состоялся в ходе переговоров и обмен мнениями по вопросам глобальной повестки, при этом, по словам Главы государства, отмечена общность или близость позиций двух стран.

В свою очередь Виктор Орбан напомнил о принятом девять лет назад решении вывести казахско-венгерские отношения на стратегический уровень. Он подчеркнул, что в этом направлении за последние годы была проделана большая работа. Отмечается положительная динамика роста объемов двустороннего товарооборота.

– Это очень важно для нас. Мы заложили основу для того, чтобы вывести экономические контакты между нашими странами на более высокий уровень, – подчеркнул Премьер-министр Венгрии. – Венгры хорошо знают об историческом родстве с Вашим народом. Казахи – часть нашей общей истории. Мы рады, что помимо политической дружбы, между нашими странами укрепляются и экономические связи. Наша страна находится внутри Европы и не имеет выхода к морю. Нефть к нам поставляется из России и Казахстана. Пока объемы еще небольшие, но маршрут для поставок открыт, и это очень важный шаг с точки зрения безопасности нашей страны, – отметил он.

Кроме того, Виктор Орбан поблагодарил Главу нашего государства за предоставленную венгерским компаниям возможность реализовывать в Казахстане совместные проекты в нефтегазовой отрасли, «зеленой» энергетике, а также участвовать в подготовке специалистов в области атомной энергетики.

#казахстан #Астана #переговоры #сотрудничество #визит #Венгрия

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