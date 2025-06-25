За последние 5 лет текстильная отрасль уже пополнилась более чем 3 тысячами рабочих мест и реализовала свыше 40 проектов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Легкая промышленность в Казахстане набирает обороты — в 2025 году стартуют 9 новых инвестиционных проектов, которые откроют порядка 600 рабочих мест.

Сегодня в стране работает свыше 1 400 предприятий легпрома, из них более половины — производители одежды.

Справочно.

803 — предприятия по производству одежды,

481 — по выпуску текстильной продукции,

122 — по производству кожаных и сопутствующих изделий.

Государство усиливает поддержку бизнеса: с мая 2024 года предприниматели могут вернуть до 40% затрат на покупку оборудования, это до 60 млн тенге в год.

Кроме того, отрасль получила доступ к льготному финансированию под 3% годовых и включена в список приоритетных направлений в 9 особых экономических зонах. Для защиты отечественных производителей действует двухлетнее изъятие из национального режима при госзакупках — по более чем 1 100 видам товаров.