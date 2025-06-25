Казахстан запускает 9 проектов и компенсирует бизнесу до 40% затрат

Компании и Рынки
23

За последние 5 лет текстильная отрасль уже пополнилась более чем 3 тысячами рабочих мест и реализовала свыше 40 проектов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Легкая промышленность в Казахстане набирает обороты — в 2025 году стартуют 9 новых инвестиционных проектов, которые откроют порядка 600 рабочих мест.

Сегодня в стране работает свыше 1 400 предприятий легпрома, из них более половины — производители одежды. 

Справочно.

803 — предприятия по производству одежды, 

481 — по выпуску текстильной продукции, 

122 — по производству кожаных и сопутствующих изделий.

Государство усиливает поддержку бизнеса: с мая 2024 года предприниматели могут вернуть до 40% затрат на покупку оборудования, это до 60 млн тенге в год.

Кроме того, отрасль получила доступ к льготному финансированию под 3% годовых и включена в список приоритетных направлений в 9 особых экономических зонах. Для защиты отечественных производителей действует двухлетнее изъятие из национального режима при госзакупках — по более чем 1 100 видам товаров.

#промышленность #инвестиции #проекты

Популярное

Все
Правовая культура, превенция, ответственность граждан
Проект «Әділ қоғам» презентовал Антикор
Предприниматель – партнер, а не подозреваемый
Врачи направляются в села
Овощеводство: зачем отрасли нужна глубокая переработка?
ИИ: игра по правилам
Привлечение – таргетированное, встречные обязательства – разумные
Введена в строй новая подстанция
Балхаш привлекает туристов
Рассмотрены перспективы земледелия
Летние лагеря работают на базе комфортных школ
Долгожданный детский сад открылся в новом микрорайоне
Вьется пыль из-под копыт!
Надежный щит Родины
Поможет ребятам Talpyn
Будущее – за роботами
Посмотреть, купить и даже попробовать
Казахстанские гребцы завоевали «бронзу» на Кубке сильнейших в Минске
Рожденный в Олимпийский день
Школьников учат основам древних ремесел
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
Тариф почти как в столице
Закон Республики Казахстан
В Уральске открылся штаб «Дала қырандары».
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
Президент проводил Си Цзиньпина в аэропорту
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
За счет возврата активов Казахстан строит школы и больницы на 318 млрд тенге
Между уголовным и административным правом
Чек-лист для защиты от взломщиков
Токаев назначил замминистра обороны
Угольщиков обяжут участвовать в углехимических проектах
Минздрав внедряет детский профиль при подготовке врачей
Рынок попал под ковш экскаватора
Какой курс доллара в Казахстане
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Уральске реконструируют набережную
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные

Читайте также

Что нужно знать перед тем, как взять кредит на открытие биз…
Новые проекты в рамках Карты индустриализации реализуют в Ж…
Акиматы регионов оказывают государственные услуги в сфере н…
Возмещение затрат на оборудование: предприятия пользуются н…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]