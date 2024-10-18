Казахстанца с поддельными документами задержали в Акмолинской области

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Венера Баталова
корреспондент

Акмолинские патрульные задержали казахстанца с поддельными документами на имя гражданина Кыргызской Республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Такую схему казахстанец придумал, надеясь беспрепятственно управлять транспортным средством, будучи лишенным прав.

«17-го октября сотрудниками роты патрульной полиции на автодороге «Астана-Коргалжын» остановили автомашину марки Mersedes Benz. Во время проверки водитель сообщил, что является гражданином Кыргызской Республики и предоставил полицейским удостоверение личности и водительское удостоверение. Как выяснилось позже, эти документы оказались подделкой. Сотрудники полиции по базам миграционной службы выяснили, что иностранец с таким именем не пересекал государственную границу», - говорится в сообщении полиции.

Для разбирательства водитель был доставлен в отдел полиции Целиноградского района.

«Оказалось, что в феврале этого года в городе Экибастуз водитель был задержан за управление авто в нетрезвом состоянии. Постановлением экибастузского городского суда нарушитель был подвергнут административному аресту и лишен права управления на семь лет. Однако, пытаясь обойти закон, мужчина изготовил поддельные документы, в том числе водительское удостоверение на имя гражданина Кыргызской Республики», - отметили в полиции.

В настоящее время в отношении водителя полицейскими составлен административный протокол, а автомашина водворена на специализированную стоянку. Также полицейские выясняют, где и при каких обстоятельствах были изготовлены поддельные документы.

#полиция #водитель #документы #права

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