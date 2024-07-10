В МВД предупредили водителей об аферах по перевозке авто

В МВД проинформировали о фактах мошенничества, связанных с хищением дорогостоящих автомашин и различных товаров в сфере междугородних перевозок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В ведомстве обратили внимание на механизм обмана аферистов. Как правило, с заказчиками и водителями автовозов и фур по их объявлениям о перевозке груза могут созвониться мошенники и предложить услуги по транспортировке.
Заказчикам они представляются водителями автовозов, а добросовестным водителям – заказчиками. После, обманным путем, убедив обе стороны, перегружают похищенный груз для дальнейшей незаконной реализации.
В основном такие факты выявлены при перевозке автомашин из города Алматы и Алматинской области в другие регионы.
«В ходе проведения ОПМ было задержано пять участников такой преступной группы. В этой связи МВД рекомендует гражданам при отправке груза попутным транспортом либо при его принятии для дальнейшей перевозке внимательно ознакомиться со всеми необходимыми документами. Обязательно сверить номер телефона водителя с указанным в объявлении и лично обговорить с ним маршрут движения, а также конечный адрес доставки. Обращать внимание на отзывы. При выявлении подозрительных действий незамедлительно сообщить об этом в полицию», – подытожил начальник департамента, официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев.