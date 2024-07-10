В МВД предупредили водителей об аферах по перевозке авто

В МВД проинформировали о фактах мошенничества, связанных с хищением дорогостоящих автомашин и различных товаров в сфере междугородних перевозок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В ведомстве обратили внимание на механизм обмана аферистов. Как правило, с заказчиками и водителями автовозов и фур по их объявлениям о перевозке груза могут созвониться мошенники и предложить услуги по транспортировке.

Заказчикам они представляются водителями автовозов, а добросовестным водителям – заказчиками. После, обманным путем, убедив обе стороны, перегружают похищенный груз для дальнейшей незаконной реализации.

В основном такие факты выявлены при перевозке автомашин из города Алматы и Алматинской области в другие регионы.