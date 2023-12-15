Казахстанцев просят сообщать о незаконной вырубке ёлок

Защитить хвойные деревья от незаконной вырубки — одна из задач полиции в предновогодние дни

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

МВД обратилось к казахстанцам с просьбой сообщать о незаконной вырубке ёлок, передает Kazpravda.kz.

По информации министерства, с сегодняшнего дня - с 15 декабря МВД запустило акцию "Ель" по выявлению и пресечению экологических правонарушений.

"Во время акции сотрудники природоохранной полиции проведут рейды по лесным массивам. В них также примут участие представители инспекции лесного хозяйства и животного мира", - отметили в МВД.

Полицейские предупреждают, что за незаконную порубку деревьев и кустарников предусмотрена административная и уголовная ответственность. За нарушение природоохранного законодательства в данной сфере предусмотрен штраф от 50 МРП до 150 МРП.

Если противоправными действиями причинен значительный ущерб, то в этом случае предусмотрен штраф от 160 МРП до 10 лет лишения свободы.

Оказавшихся свидетелями незаконной продажи или перевозки ёлок, или иных хвойных деревьев, стражи порядка просят сообщать об этом по телефону 102.