Отечественные теннисисты продолжают выступления на крупных планетарных турнирах.

Так, казахстанец Тимофей Скатов вышел во второй круг челленджера в Португалии. На старте грунтового турнира в городе Оэйраш наш соотечественник, занимающий 193-е место в рейтинге АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов), за полтора часа разгромил местного теннисиста Тьяго Какао (493 АТР) со счетом 6:2, 6:1, – сообщает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана. В следующем раунде он встретится с 116-й ракеткой мира Тьяго Монтейро (Бразилия).

Еще один казахстанец, Денис Евсеев (338 АТР), в финале квалификации челленджера в Лугано (Швейцария) проиграл опытному спортсмену Алдану Сеткичу из Боснии и Герцеговины со счетом 3:6, 2:6. При этом на данном турнире Денис записал в свой актив еще один значимый успех в карьере, переиграв полуфиналиста Уимблдона-2013, польского спортсмена Ежи Яновича в первом круге квалификации со счетом 4:6, 6:3, 7:6 (7:4).

Также стало известно о том, что в апреле в индийском городе Нью-Дели пройдут квалификационные матчи к юниорским Кубку Дэвиса, Кубку Билли Джин Кинг, а также чемпионату мира среди мальчиков и девочек, чей возраст не превышает 14 лет. По итогам отборочного турнира в национальную команду Казахстана до 14 лет и младше были отобраны лучшие на сегодняшний день игроки страны. Так, в команду девушек вошли: Ариана Гогулина, Сатима Тореген и Ева Корышева, капитаном у них будет Мукам Ерматов. Команду юношей будут представлять Зангар Нурланулы, Дамир Жалгасбай и Даниэль Тазабеков, а капитаном назначен Сергей Квак.

На Junior Davis Cup и Junior Billie Jean Cup до 16 лет выступят: среди юношей – Данияр Калдыбеков, Амир Омарханов и Виталий Зацепин (капитан – Жансултан Чемботаев), а у девушек – Айя Нупбай, Асылжан Арыстанбекова и Карина Джумаджанова (капитан – Ярослава Шведова).