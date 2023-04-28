Казахстану нужна новая генерация образованных и подготовленных управленцев – спикер Сената

Политика, Общество, Госуслуги
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Без инициативных управленцев, готовых брать на себя ответственность и принимать решения, не добиться эффективной реализации социально-экономических реформ, инициированных президентом страны.

Фото пресс-службы Сената

Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев принял участие в работе международной научно-практической конференции «Открытое правительство и новая культура управления: слышать, понимать, действовать», организованной Агентством по делам государственной службы. В ходе встречи участники рассмотрели аспекты современной политической культуры, новые подходы в сфере госуправления и обсудили вопросы укрепления диалога между гражданским обществом и государством, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

В своем выступлении Ашимбаев отметил, что одна из ключевых задач на пути построения современной и справедливой экономической и политической системы, а также обеспечения устойчивого развития Казахстана – перезагрузка и повышение эффективности системы государственного управления в стране. В этой связи спикер палаты призвал изучать успешные мировые кейсы и активно внедрять их, учитывая специфику деятельности госорганов.

В частности, он отметил важность внедрения парадигмы государственной службы на основе сервисной модели. По мнению спикера Сената, это способствует повышению эффективности сферы госуправления.

«Сейчас мы делаем попытки внедрять элементы сервисной модели. При ней в центре внимания государства находится человек, его потребности, его цели. Это – следующий, естественный и эволюционный уровень развития системы государственного управления.  При этом нужны два главных условия, чтобы сервисная модель нормально заработала. Первое – это открытая, демократическая политическая система, которая подразумевает систему сдержек и противовесов между ветвями власти, конкурентность, открытость и т.д. Второе условие – наличие устойчивых и влиятельных акторов - партнеров государственных органов в лице гражданского общества, сильных политических партий, состоявшихся институтов самоуправления, независимых СМИ, активных НПО и т.д. Поэтому систему реформирования государственного управления важно синхронизировать с политическими реформами», – сказал Маулен Ашимбаев.

Отдельно он остановился на вопросах обеспечения системной ротации государственных служащих.

«Сегодня много молодых людей выдвигается на важные позиции. Это правильно. Полностью поддерживаю такую политику. В то же время не секрет, что сегодня в центральных государственных органах на ключевых позициях часто работают люди без регионального опыта. В этой связи большое значение имеет обеспечение системной ротации государственных служащих между центром и регионами. В марте этого года в рамках закона о государственной службе Парламент принял норму о ротации госслужащих. Это создало правовые и иные экономические основы для усиления этого процесса. Важно, чтобы механизм ротации заработал на практике и стал нормой при продвижении служащих на ключевые позиции. По мере необходимости Сенат готов подключиться к обсуждению новых изменений и дополнений в соответствующее законодательство», – подчеркнул председатель Сената.

Вместе с тем, была отмечена и уязвимость системы управления, которая выражается в слабой правовой защищенности госслужащих. Этот фактор, как отметил спикер Сената, приводит к тому, что госслужащие боятся брать на себя ответственность и принимать решения. Однако очевидно, что без инициативных управленцев, готовых к такой ответственности, не добиться эффективной реализации социально-экономических реформ, инициированных президентом страны. В этой связи особое значение также придается и подготовке государственных служащих новой формации с активным использованием современных технологий.

«Стране нужна новая генерация управленцев, хорошо образованных, подготовленных с правильной системой ценностей. Важной задачей, на наш взгляд, является подготовка аналитиков для государственных органов. Во многих структурах есть потребность в хороших аналитиках. В рамках Школы мы уже выпустили два потока специалистов и в течение двух месяцев в каждом потоке опытные казахстанские и зарубежные аналитики, эксперты читают лекции, проводят практические занятия для молодых специалистов, которых мы отбирали по конкурсу. В рамках организации этой Школы и проведения занятий, мы сами были удивлены, увидев, какой есть запрос в подготовке специалистов с аналитическими навыками. Здесь мы готовы активно сотрудничать с Агентством по делам государственной службы, другими структурами, зарубежным специалистами по систематизации процесса подготовки специалистов с аналитическими навыками для системы государственного управления», – отметил Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената также рассказал участникам конференции о законотворческой работе палаты, в том числе, проводимой в сфере административных реформ, и выразил благодарность организаторам мероприятия за всестороннее и конструктивное обсуждение актуальных вопросов в сфере госуправления.

Участие в работе конференции также приняли первый заместитель руководителя Администрации президента РК Тимур Сулейменов, постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори, профессор экономики, лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг и другие отечественные и зарубежные эксперты, ученые, представители государственных органов, бизнес-структур и институтов гражданского общества.

#казахстан #политика #Сенат #госслужба #Образование #кадры #АДГС

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