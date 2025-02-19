«Келешек» в действии

Новая система создана для накопления средств на образование до 18 лет. При достижении ребенком пяти лет государство начислит стартовый образовательный капитал в размере 60 МРП (235 920 тенге), а для детей-сирот – 120 МРП (471 840 тенге). Далее ежегодно будет выплачиваться государственная премия в размере 5–7%, а также вознаграждение банка-участника или инвестиционный доход.

Coventry University Kazakhstan стал первым иностранным вузом, руководство которого официально поддержало инициативу Главы государства: теперь участники накопительной системы могут получить скидку в размере 20% на обучение в столичном филиале британского университета. По словам председателя правления АО «Финансовый центр» Аскара Ибраимова, система «Келешек» предоставляет шанс казахстанской молодежи реализовать свой потенциал, а сотрудничество с ведущими зарубежными учебными заведениями усиливает связи между нашей страной и мировым образовательным сообществом, создавая новые горизонты для роста и развития.

В свою очередь президент Coventry University Kazakhstan Мирас Дауленов отметил, что университет сочетает в себе мировые стандарты образования и инновационные подходы к обу­чению, предоставляя студентам возможность получить доступное британское образование.

Напомним, что в случае получения госгранта накопленные деньги можно использовать на получение послевузовского образования, улучшение жилищных условий.