«Келешек» в действии

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Анастасия Михайлова

Для поддержки молодежи и обеспечения дос­тупности качественного образования в начале текущего года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон об образовательной накопительной сис­теме «Келешек».

Фото предоставлено пресс-службой АО "Финансовый центр"

Новая система создана для накопления средств на образование до 18 лет. При достижении ребенком пяти лет государство начислит стартовый образовательный капитал в размере 60 МРП (235 920 тенге), а для детей-сирот – 120 МРП (471 840 тенге). Далее ежегодно будет выплачиваться государственная премия в размере 5–7%, а также вознаграждение банка-участника или инвестиционный доход.

Coventry University Kazakhstan стал первым иностранным вузом, руководство которого официально поддержало инициативу Главы государства: теперь участники накопительной системы могут получить скидку в размере 20% на обучение в столичном филиале британского университета. По словам председателя правления АО «Финансовый центр» Аскара Ибраимова, система «Келешек» предоставляет шанс казахстанской молодежи реализовать свой потенциал, а сотрудничество с ведущими зарубежными учебными заведениями усиливает связи между нашей страной и мировым образовательным сообществом, создавая новые горизонты для роста и развития.

В свою очередь президент Coventry University Kazakhstan Мирас Дауленов отметил, что университет сочетает в себе мировые стандарты образования и инновационные подходы к обу­чению, предоставляя студентам возможность получить доступное британское образование.

Напомним, что в случае получения госгранта накопленные деньги можно использовать на получение послевузовского образования, улучшение жилищных условий.

#дети #Образование #Келешек #накопление

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