Кислород с доставкой

Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Шымкентский ювелир Икрамжан Рафиков признан победителем Всемирного конкурса ремесленников Global Eco Artisan Awards 2022
Национальный парк под открытым небом на основе археологических раскопок городища Бозок строится в столице
Казахстанцев продолжают знакомить с шедеврами мирового искусства
Посвящается водителям-самоубийцам, в том числе прекрасным дамам, оказавшим сопротивление инспекторам дорожного движения, которые попытались спасти им жизнь, перекрыв в буранный день междугороднюю трассу.
Почему уголовно-исполнительную систему Казахстана можно сравнить с утлым суденышком без парусов – об этом в эксклюзивном интервью «Казахстанской правде» рассказал доктор юридических наук, правозащитник, член Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел РК Куат Рахимбердин.
С детства Дарье Мороз очень нравилось рисовать и рассматривать книжные иллюстрации, но в качестве профессии почему-то это ремесло не рассматривала
Косули рискнули
По ту сторону сказки
Хлеб везти не согласны!
Красота вокруг нас
Он из команды мечты
В белом плену
В новом формате
Машины в законе
От первенства страны до Универсиады
На двух берегах
В морозы остались без газа
Домашняя победа
Алкогольное «подполье»
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений
Бектуров сменил Келимбетова на посту управляющего МФЦА
Режим "открытого неба" продлили на 5 лет в Казахстане
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан будут вместе строить Камбаратинскую ГЭС-1
Список расширен: кто еще теперь может бесплатно ездить на автобусах в Астане
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
После довольно интенсивного спортивного 2022 года, связанного с проведением зимних Олимпийских игр в китайском Пекине и чемпионата мира по футболу в Катаре, год 2023-й кажется менее насыщенным топовыми спортивными событиями, но это далеко не так...
Правительство готово внедрять конструктивные предложения бизнеса – Смаилов о развитии ГМК
Мир уже не будет прежним. Уходящий год стал по-настоящему переломным в международных отношениях, экономических реалиях и простых человеческих ценностях
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Токаев провел телефонный разговор с Эмомали Рахмоном
Токаеву доложили о ходе выполнения его поручения по ликвидации финансовых пирамид
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Александр Данилов освобожден от должности замглавы МИОР РК
Массовое ДТП в СКО: два человека погибли
Головкину предложили самый прибыльный бой в 2023 году
Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев поздравил православных с праздником
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
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Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
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Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
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После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
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Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
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Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана