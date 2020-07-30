Кислород с доставкой

На данный момент медучреж­дения области обеспечены 40 кис­лородными концентраторами, за счет спонсоров ожидается их увеличение.

– В настоящее время кислородные концентраторы установлены в провизорных отделениях и во всех стационарах. Это значительно уменьшило количест­во потреб­ляемых кислородных баллонов. В рамках этого проводятся работы по наладке бесперебойной системы подачи кислорода. Все работы должны быть завершены в начале авгус­та, – рассказал руководитель управления здравоохранения Атырауской области Нурлыбек Кабдыкапаров.

По словам главного врача Атыраус­кой областной больницы Ербола Имангалиева, использование кислородных концентраторов значительно облегчит работу медиков. Ранее применение кислородных баллонов было чрезвычайно неудобным. Баллоны требовали постоянной заправки кислородом, были тяжелы и немобильны.