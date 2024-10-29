Китай принял новые меры для поддержки деторождения

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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В понедельник Китай обнародовал новые меры для поддержки деторождения, которые направлены на создание общества, ориентированного на формирование благоприятной для деторождения среды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В директиве Канцелярии Госсовета КНР подробно изложены 13 целевых мер, направленных на повышение качества репродуктивных услуг, укрепление системы услуг по уходу за детьми и воспитанию детей ясельного и дошкольного возраста, усиление поддержки в сферах образования, жилья и занятости, а также на создание благоприятной для деторождения социальной атмосферы.

Согласно документу, женщины с гибкими и новыми формами занятости и сельские трудовые мигрантки, которые уже участвуют в программе базового медицинского страхования для городских работников, будут включены в госпрограмму страхования на случай беременности и родов.

Недавно ставшие родителями матери и отцы смогут чувствовать себя более уверенно, беря отпуск, поскольку директива настоятельно призывает местные власти обеспечить предоставление отпусков по беременности и родам, дополнительных отпусков после рождения ребенка, отпусков для отцов и по уходу за ребенком.

Кроме того, будет создана система пособий при рождении ребенка. Правительство Китая также обязалось увеличить соответствующие льготы по налогу на доходы физических лиц.

В документе отмечается, что в перечень услуг, оплата которых может быть компенсирована по медстраховке, будут добавлены услуги по обезболиванию во время родов и по применению вспомогательных репродуктивных технологий.

Китай также улучшит медицинское просвещение подростков для предотвращения незапланированных беременностей, оптимизирует услуги в случае ранних беременностей и абортов.

Будут предприняты дополнительные усилия для расширения качественных педиатрических ресурсов, их направления на местный уровень и обеспечения более сбалансированного распределения между регионами.

Помимо этого, для повышения доступности соответствующих услуг будут созданы центры по уходу за детьми на уровне округов и городов, а учреждения по уходу за детьми будут проектироваться, строиться, приниматься и сдаваться в эксплуатацию вместе с новыми жилыми районами.

Местным властям также рекомендовано увеличить лимиты выдачи кредитов из фонда жилищных накоплений многодетным семьям, чтобы помочь им при покупке жилья.

Будучи одной из самых густонаселенных стран мира, Китай сталкивается с растущей проблемой стремительного старения населения, общая численность которого составляет 1,4 млрд человек.

С 2022 года Китай вступил в фазу сокращения численности населения, при этом люди в возрасте 65 лет и старше составляют более 14%, что свидетельствует об умеренном старении общества.

Согласно официальным данным, почти 300 млн китайцев находятся в возрасте 60 лет и старше. По прогнозам, к 2033 году эта цифра превысит 400 млн, а к 2050 году приблизится к 500 млн. Ожидается, что к тому времени пожилые люди будут составлять почти 35% населения страны.

В ответ на эти демографические изменения Китай за последнее десятилетие постепенно ослабил свою политику в области планирования семьи.

В 2013 году семейным парам было разрешено иметь второго ребенка, если один из родителей является единственным ребенком в семье, а в 2016 году длившаяся несколько десятилетий политика одного ребенка была полностью отменена, и двух детей смогли заводить любые супружеские пары. В 2021 году Китай объявил о поддержке пар, желающих завести третьего ребенка.

#политика #Китай #деторождение

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