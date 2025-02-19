Китайские инвестиции в промышленное развитие Казахстана

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Лилия Сыздыкова

Китайская компания East Hope Group запустит один из крупнейших проектов в Казахстане в сфере металлургии.

В Министерстве иностранных дел РК состоялось подписание соглашения о реализации инвестиционного проекта в сфере производства и глубокой переработки цветных металлов в Казахстане. В церемонии подписания приняли участие заместитель министра иностранных дел РК Алибек Куантыров, вице-министр промышленности и строительства РК Олжас Сапарбеков и генеральный директор компании East Hope Group Чанцзюнь Мэн.

Проект предусматривает создание новых производственных мощностей в двух регионах Казахстана. Он позволит внедрить передовые технологии в металлургической отрасли и расширить экспорт готовой продукции на международные рынки, отмечается в сообщении МИД РК. В рамках проекта подразумевается также строительство электрических мощностей.

– Отношения между Казахстаном и Китаем находятся на высоком уровне стратегического партнерства. Это во многом стало возможным благодаря тес­ным и доверительным отношениям между Президентом РК
Касым-Жомартом Токаевым и Председателем КНР Си Цзиньпином.­ Реализация данного проекта не только обеспечит внедрение передовых технологий, но и создаст тысячи новых рабочих мест, обеспечит развитие локальной цепочки поставок и повысит конкурентоспособность казахстанской продукции на международных рынках, – подчеркнул Алибек Куантыров.

Кроме того, стороны договорились о детальной проработке соглашения об инвестициях, которое будет включать конкретные условия сотрудничества, меры государственной поддержки и обязательства сторон.

Олжас Сапарбеков выразил готовность оказать всестороннюю поддержку проекту и отметил его стратегическое значение для промышленного развития Казахстана.

– Создание крупных производственных мощностей не только укрепит позиции Казахстана как центра металлургии в регионе, но и станет драйвером для привлечения новых инвестиций и технологического обмена, – отметил он.

По итогам подписания Чанцзюнь Мэн отметил, что компания East Hope Group видит Казахстан как важного стратегического партнера в регионе.

– Мы высоко оцениваем экономический потенциал Казахстана и его инвестиционный климат. Этот проект станет не только важным шагом для нашей компании, но и значительным вкладом в промышленное развитие страны. Мы уверены, что совместными усилиями сможем реализовать его на самом высоком уровне, – отметил глава компании.

Стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества и договорились продолжить совместную работу по подготовке к практической реализации проекта.

#КНР #инвестиции #металлургия #East Hope Group

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