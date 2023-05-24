"Китайскими острыми палочками" могли отравиться школьники из Алматинской области

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана прокомментировали отравление 10 школьников в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz .

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Напомним, 19 мая 10 учеников школы села Байтерек Енбекшиказахского района попали в больницу после отравления едой. 7 ребят были отпущены на амбулаторное лечение, а остальных трех учеников тогда положили в инфекционный отдел.

В КСЭК предполагают, что пищевая токсикоинфекция у детей связана с «Китайскими палочками», купленными в магазине «Али» Талгарского района (ИП Досова М.С.).

«Продукт доставили с «оптовки» города Алматы (пересечение улиц Ташкенская – Розыбакиева, ангар 5-Б).

С получением донесения специалисты управлений санитарно-эпидемиологического контроля Алмалинского и Наурызбайского районов Алматы начали расследование по выявлению реализации «Китайских острых палочек», – проинформировали в комитете.

Дополнительную информацию дадут по итогам расследования.