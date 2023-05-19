10 школьников отравились в Алматинской области

10 учащихся сельской школы попали в больницу после отравления едой в Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» .

Фото: Kazpravda.kz

19 мая в 16:00 в многопрофильную больницу Енбекшиказахского района поступили 10 учеников, отравившихся едой. Все они – учащиеся 5-го класса школы села Байтерек.

«Детям оказана вся необходимая медицинская помощь, проведен осмотр. Состояние 7 ребят стабильное, они отпущены на амбулаторное лечение. А остальных трех учеников положили в инфекционный отдел. Их состояние средней тяжести, стабильное», – сказала представитель пресс-службы управления здравоохранения Алматинской области Лайлим Аубакирова.