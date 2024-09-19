Клиентов будут проверять по делу о сексуальном рабстве школьницы в Кызылорде

Криминал
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

На сегодня по делу арестовано 13 человек

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал ход дела о сексуальном рабстве школьницы в Кызылорде, передает корреспондент Kazpravda.kz

Игорь Лепеха сообщил, что на сегодня по делу арестовано 13 человек.

«13 человек у нас установлено, двое из них под домашним арестом, 11 – арестованы», - отметил он.

На вопрос о том, попали ли в орбиту следствия клиенты девочки, Игорь Лепеха ответил утвердительно.

«Всех будут проверять, клиентов в том числе. Я еще раз говорю, возбуждено конкретное уголовное дело и речь касается конкретных людей», - сказал он.

Напомним, ранее общественный фонд «НеМолчи» опубликовал информацию о том, что в Кызылорде школьницу с февраля текущего года вовлекли в занятие проституцией её одноклассники со своими родственниками.

 

#МВД #следствие #проституция #школьница #клиенты

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