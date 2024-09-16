Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Напомним, ранее общественный фонд «НеМолчи» опубликовал информацию о том, что в Кызылорде школьницу с февраля текущего года вовлекли в занятие проституцией её одноклассники со своими родственниками. Дина Тансари предала огласке детали шокирующей истории.

По ее словам, в данное время девочка в клинике, проходит неврологическое лечение. Но такое лечение в палате в четырех стенах дается ей очень тяжело. Больничные стены, судя по всему, давят на неё, усиливая депрессивное состояние.

Кроме того, два завуча продолжают работать в школе.

«Мы считаем, что администрацию школы, в том числе завучей, должны привлечь к уголовной ответственности. А получается сейчас они не понесли никакой ответственности. Девочка рассказывала нам, что много раз пыталась рассказать учителям, но на неё кричали. Все происходило под носом: дети из школы, из одного класса некоторые, создали ОПГ и вовлекли на глазах у всех спокойную тихую девчонку в рабство. Как этого никто не заметил? Мы поддерживаем громкие заявления акима, но нужны действия», – уточнили в фонде.

Также она добавила, что департамент полиции Кызылординской области ведет следствие по нескольким статьям.

Напомним, в полиции Кызылорды прокомментировали взорвавший Казнет вопиющий случай жестокости, принуждения и шантажа в отношении школьницы.

Ранее стало известно, что следственный суд Кызылорды применил к подозреваемым несовершеннолетним санкцию в виде «домашнего ареста».