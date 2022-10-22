КНБ выявил канал незаконной миграции граждан Афганистана через Казахстан

Пограничная служба Комитета национальной безопасности Казахстана совместно с прокуратурой города Алматы пресекла канал незаконной миграции граждан Афганистана через территорию Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

13 октября 2022 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий с применением сил спецподразделения «Боран» ПС КНБ при получении 1,5 тысячи долларов США за предоставление поддельного паспорта одной из стран Центральной Азии задержан иностранец.

«В результате проведенного обыска изъяты печати нескольких казахстанских организаций, 20 афганских паспортов, свидетельства о рождении и другие документы, являющиеся основанием для получения гражданства РК, вида на жительство, регистрации и продления сроков пребывания в стране», – рассказали в комитете.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 уголовной статьи «Организация незаконной миграции».

Задержанный водворен в ИВС Департамента полиции Алматы.