Когда у казахстанцев начнут снимать отпечатки пальцев

В МВД рассказали об обязательной дактилоскопической регистрации граждан при получении паспорта и удостоверения личности, которая начнется с 1 января 2024 года, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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"Дактилоскопической регистрации подлежат все граждане Республики Казахстан и постоянно проживающие в стране иностранцы, кроме детей в до 12 лет. Дети в возрасте от 12 до 16 лет могут пройти регистрацию на добровольной основе. Снятие отпечатков пальцев будет проводиться в ЦОНах при оформлении удостоверений личности, паспортов, видов на жительство иностранца и удостоверений лица без гражданства", – сообщил старший инспектор Комитета миграционной службы МВД РК Нуржан Джанабаев.

Он отметил, что дактилоскопирование будут проходить казахстанцы впервые получающие или меняющие по различным причинам документы, удостоверяющие личность. Например, в случае истечения срока действия, перемены фамилии, имени и отчества, при утере или краже документа.

По словам спикера, дактилоскопическая регистрация улучшит систему безопасности от незаконного документирования.

"При наличии дактилоскопической регистрации процедура восстановления документов будет происходить значительно быстрее, чем сейчас. Каждому человеку, прошедшему дактилоскопическую регистрацию гарантировано установление личности при несчастных случаях, пожарах. Кроме того, в будущем появится возможность еще более развить получение госуслуг удаленным способом через современные смартфоны", – добавил Джанабаев.

Ранее в полиции рассказали, какой штраф грозит за отказ от дактилоскопии.