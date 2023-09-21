Какой штраф грозит за отказ от дактилоскопии

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С 1 января 2024 года полиция будет штрафовать за отказ в отпечатках пальцев, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ДП города Семей.

По словам начальника полиции Семея Кайрата Абдыгалиева, со следующего года для получения удостоверений личности и паспортов нужно будет сдать отпечатки пальцев.



При этом будут использоваться дактосканеры для внесения отпечатков пальцев в базу данных. При повторном обращении гражданина его личность будет идентифицирована по отпечатку пальца.

"В случае отказа от прохождения дактилоскопической регистрации, документируемый получит штраф в размере 2 МРП (6 900 тенге). Иностранцы или лица без гражданства, которые отказываются от такой регистрации, могут быть выдворены за пределы страны", – уточнил Абдыгалиев.

Он пояснил, что дактилоскопирование или снятие отпечатков пальцев, будет проходить в центре обслуживания населения специалистом, он внесет все данные гражданина в базу. После сотрудник включит специальный сканер, затем нужно приложить пальцы к специальному сенсору.



«Главной особенностью является распознавание лица при фотографировании, что исключает возможность незаконного использования документов», – добавил глава полиции города.