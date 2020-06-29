Когда планируют запустить стекольный завод в Кызылординской области
Жанат Тукпиев
Строительство стекольного завода в Кызылординской области планируют завершить до конца 2020 года. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Айдар Арифханов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Проект очень сложный и долгоиграющий. Его начали еще в 2015 году. Срок завершения составлял два года, но все это затянулось до 2020 года. В 2018 году мы подписали соответствующее соглашение с китайской компанией "China Triumph International Engineering". Это одна из ведущих компаний в мире по строительству подобных заводов. Изначально ставились разные сроки – 2019 год, июль 2020 года. Но в связи с пандемией коронавируса многие китайские специалисты не могли прибыть в Казахстан, поэтому срок завершения уже стоит на декабрь 2020 года", – сообщил Арифханов.
По его словам, на сегодня строительство завода уже выполнено на 80%.
"С нашими партнерами мы данную работу проводим. Я надеюсь, что завод до конца текущего года будет сдан в эксплуатацию", – заключил Арифханов.