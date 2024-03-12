Школьники из Кокшетау разработали сайт для детей с особыми образовательными потребностями

Образование
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Дана Аменова
Корреспондент

Ребята представили проект на хакатоне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Акмолинской области 

Фото: акимат Акмолинской области

Ученики 10 класса ШЛ № 6  Кокшетау разработали проект «Виртуальная реальность для детей с ООП». Этот проект ребята представили на Хакатоне для старшеклассников «Инновационные решения для образования» в Высшем техническом колледже Кокшетау.

Хакатон — это соревнование, в котором команды создают на время прототип мобильного приложения, веб-сервиса или другого продукта для решения проблемы, с которой столкнулся заказчик.

Команда EduVators в составе Әділ Қозыбек, Алинара Салык и Нурқаната Сиражиден после долгих размышлений остановились на виртуальной реальности для детей с особыми образовательными потребностями. Выбрали эту тему из-за её актуальности и возможности улучшить способы обучения для слабослышащих детей и сделать их проще.

— На данный момент этот метод обучения есть во многих развитых странах. Наши планы включают разработку сайта или приложения, на котором можно будет создать виртуальную среду для обучения. Мы видели себя в роли тех, кто изменяет образовательную среду к лучшему. И посчитали виртуальную реальность в образовании, как возможность обновить обучение и сделать его более доступным и захватывающим для всех учеников, —  отметила руководитель команды, учитель информатики Жаныл Сарсенбаева.

После выступления школьники  поделились своими впечателениями от участия в конкурсе.

— Алинар предложил создать  сайт, который поддерживает виртуальную реальность по предметам  химия, биология, физика, информатика, робототехника, география. Нұрқанат выдвинул идею создания виртуальной лаборатории по предмету. Например, по химии  он захотел увидеть  соединение элементов и реакции.  Также через этот  сайт ученики могут увидеть все то, что они не могут увидеть в жизни. К примеру, строение человека, понять, как протекает кровь по артериям, как бьется сердце. И самое главное на сегодняшний день, это возможность обучения детей с особыми образовательными потребностями наряду с другими детьми. Мы решили в этот сайт добавить для них задания, — сказал  один из юных разработчиков Әділ Қозыбек.

К слову, ребята предлагают учителям тоже участвовать в развитии этого сайта через публикацию своих лабораторных заданий и размещении интересных материалов для изучения.

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