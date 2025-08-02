Сотрудники КГУ «Областной центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах», расположенного в микрорайоне «Баганашыл» Алматы, будут трудоустроены в структуру городского управления образования, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: акимат Алматы

По данным пресс-службы акимата Алматы, информация об увольнении педагогов детского дома не соответствует действительности.

С коллективом учреждения встретились депутаты маслихата и члены общественного совета города, а также представители Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК, управлений образования Алматы и Алматинской области. В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы, связанные с деятельностью детского дома.

Перевод сотрудников центра из структуры управления образования Алматинской области будет осуществляться соблюдением трудовых прав и переоформлением договоров согласно действующего законодательства и с учетом личного письменного согласия каждого члена коллектива.

Кроме того, сами воспитанники детского дома «Баганашыл» продолжат жить на территории своего Центра и учиться в Алматы.

Как заверили участники встречи, обеспечение безопасности и достойных условий для детей – приоритет акимата города и Министерства просвещения. Ситуация находится на постоянном контроле.