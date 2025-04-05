Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вопросы охраны окружающей среды, борьбы с изменением климата и его последствиями занимают большое место в деятельности Президента Касым-Жомарта Токаева. Эти темы он поднимает фактически в каждом большом выступлении (причем как на страновом уровне, так и на международном). Заседание Национального курултая в Бурабае не стало исключением. Там Глава государства не только обозначил пул проблем и задач в этой области для Казахстана, но и выступил с важной инициативой – создать Международный фонд охраны биологического разнообразия.

«Нашего пристального внимания требуют каспийские тюлени, розовые фламинго и другие уникальные животные, которыми одарила нас сама природа. Животный и растительный мир сейчас находится в опасности из-за деструктивной, разрушительной деятельности людей. Это надо с горечью признать», – сказал ­Касым-Жомарт Токаев на встрече в Бурабае.

В целом под биоразнообразием понимают все многообразие жизни на Земле. В это понятие входят, в том числе, и экосистемы (природная среда обитания – леса, пустыни, коралловые рифы), однако чаще всего биоразнообразие рассматривается все-таки с точки зрения видового богатства растений, животных и микроорганизмов.

Проблема утраты биоразнообразия сегодня носит глобальный характер: по данным ООН, порядка одного миллиона видов находятся под угрозой исчезновения, причем многие из них могут пропасть с лица Земли уже в течение ближайших десятилетий. В числе основных причин – разрушение ареалов обитания вследствие урбанизации, вырубки лесов, осушения болот, освоения «диких» территорий под сельское хозяйство и так далее, загрязнение окружающей среды. То есть та самая человеческая дея­тельность, о которой говорил Глава государства.

Кроме того, в последние годы все большее влияние на сокращение биоразнообразия оказывает изменение климата. Глобальное потепление уже приводит к потере эндемиков, росту заболевае­мости, снижению урожайности, массовой гибели растений и животных.

Сокращение биоразнообразия, наряду с климатическими изменениями и загрязнением окружающей среды, – это так называемый «тройной планетарный кризис», который угрожает устойчивости жизни на Земле. Эти проблемы взаимосвязаны: они могут как усугублять друг друга, так и давать синергетический эффект в благополучном разрешении проблем.

Например, экосистемы являются естественными поглотителями углерода, выбрасываемого в атмосферу в результате человеческой деятельности. Болота и топи, по оценкам экспертов, занимают всего около 3% мировой суши, но хранят в два раза больше углерода, чем все леса, так что их восстановление и сохранение также является вкладом в решение проблем загрязнения атмосферы и изменения климата. Океанические экосистемы могут поглощать из атмосферы углекислый газ в четыре раза быстрее, чем наземные леса. Охрана, рациональное использование и восстановление таких экосистем – это основанное на природных факторах решение для смягчения последствий изменения климата, которое имеет огромный потенциал.

В целом сохранение видового и экосистемного разнообразия имеет огромное значение для выживания человечества, поскольку эти аспекты имеют влия­ние на все.

От состояния экосистем зависят качество воздуха и воды, производство продуктов питания. Жизнь и деятельность миллиардов людей напрямую зависит от лесов и океанов. По сделанным несколько лет назад подсчетам экспертов Всемирного экономического форума, почти половина мирового ВВП генерируется в отраслях, зависящих от природы (это, в частности, строительство, сельское хозяйство, пищевая промышленность).

Учитывая все это, международное сообщество в целом и страны на национальном уровне предпринимают усилия для сохранения биоразнообразия. Так, в глобальной повестке ООН до 2030 года сразу две цели устойчивого развития (ЦУР)напрямую посвящены защите экосистем, рациональному использованию ресурсов суши и океана, остановке процессов утраты биоразнообразия. Плюс многие задачи в рамках других ЦУР также связаны с решением данных проблем.

В 2022 году государства – члены ООН, в том числе Казахстан, приняли Куньминско-Монреальскую глобальную рамочную программу по сохранению биоразнообразия, рассчитанную до 2030 года и содержащую, в том числе, рекомендации для национальных стратегий и планов действий. В документе представлены конкретные меры, которые помогут остановить и даже обратить вспять разрушение природы, в том числе взять под охрану 30% территории планеты и 30% деградировавших экосистем.

Казахстан присоединился к данной инициативе и начал работу над созданием первой морской охраняемой территории на нашей части Каспийского моря для защиты его экосистемы.

Казахстан как активный и ответственный член мирового сообщества вносит свой вклад в решение проблем, имеющих глобальное значение. Цели устойчивого развития интегрированы в национальные стратегии развития государства. Наша страна является стороной самых важных международных соглашений в области климата, экологии. В том числе еще в 1994 году Респуб­лика Казахстан ратифицировала международную Конвенцию о биологическом разнообразии.

Предложение Президента о соз­дании Международного фонда охраны биологического разнообразия логично вписывается и развивает политику Казахстана в области устойчивого развития. А то, что Касым-Жомарт Токаев выразил готовность возглавить эту организацию, говорит также о его личной приверженности делу охраны окружающей среды, которая находит отражение, в том числе, в его инициативах на национальном уровне – от поручения высадить 2 млрд деревьев в лесном фонде страны до недавнего масштабного экопроекта «Таза Қазақстан».

План реализации инициатив IV заседания Национального курултая Главой государства уже подписан и запущен в работу. Стало быть, в скором времени можно ожидать и конкретных шагов по исполнению поручения относительно создания Международного фонда охраны биоразнообразия, определения принципов его работы.