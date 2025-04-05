Комплексным проблемам необходимо комплексное решение

Статьи
7
Лилия Сыздыкова

Вопросы устойчивого развития и охраны окружающей среды входят в число приоритетов государственной политики

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вопросы охраны окружающей среды, борьбы с изменением климата и его последствиями занимают большое место в деятельности Президента Касым-Жомарта Токаева. Эти темы он поднимает фактически в каждом большом выступлении (причем как на страновом уровне, так и на международном). Заседание Национального курултая в Бурабае не стало исключением. Там Глава государства не только обозначил пул проблем и задач в этой области для Казахстана, но и выступил с важной инициативой – создать Международный фонд охраны биологического разнообразия.

«Нашего пристального внимания требуют каспийские тюлени, розовые фламинго и другие уникальные животные, которыми одарила нас сама природа. Животный и растительный мир сейчас находится в опасности из-за деструктивной, разрушительной деятельности людей. Это надо с горечью признать», – сказал ­Касым-Жомарт Токаев на встрече в Бурабае.

В целом под биоразнообразием понимают все многообразие жизни на Земле. В это понятие входят, в том числе, и экосистемы (природная среда обитания – леса, пустыни, коралловые рифы), однако чаще всего биоразнообразие рассматривается все-таки с точки зрения видового богатства растений, животных и микроорганизмов.

Проблема утраты биоразнообразия сегодня носит глобальный характер: по данным ООН, порядка одного миллиона видов находятся под угрозой исчезновения, причем многие из них могут пропасть с лица Земли уже в течение ближайших десятилетий. В числе основных причин – разрушение ареалов обитания вследствие урбанизации, вырубки лесов, осушения болот, освоения «диких» территорий под сельское хозяйство и так далее, загрязнение окружающей среды. То есть та самая человеческая дея­тельность, о которой говорил Глава государства.

Кроме того, в последние годы все большее влияние на сокращение биоразнообразия оказывает изменение климата. Глобальное потепление уже приводит к потере эндемиков, росту заболевае­мости, снижению урожайности, массовой гибели растений и животных.

Сокращение биоразнообразия, наряду с климатическими изменениями и загрязнением окружающей среды, – это так называемый «тройной планетарный кризис», который угрожает устойчивости жизни на Земле. Эти проблемы взаимосвязаны: они могут как усугублять друг друга, так и давать синергетический эффект в благополучном разрешении проблем.

Например, экосистемы являются естественными поглотителями углерода, выбрасываемого в атмосферу в результате человеческой деятельности. Болота и топи, по оценкам экспертов, занимают всего около 3% мировой суши, но хранят в два раза больше углерода, чем все леса, так что их восстановление и сохранение также является вкладом в решение проблем загрязнения атмосферы и изменения климата. Океанические экосистемы могут поглощать из атмосферы углекислый газ в четыре раза быстрее, чем наземные леса. Охрана, рациональное использование и восстановление таких экосистем – это основанное на природных факторах решение для смягчения последствий изменения климата, которое имеет огромный потенциал.

В целом сохранение видового и экосистемного разнообразия имеет огромное значение для выживания человечества, поскольку эти аспекты имеют влия­ние на все.

От состояния экосистем зависят качество воздуха и воды, производство продуктов питания. Жизнь и деятельность миллиардов людей напрямую зависит от лесов и океанов. По сделанным несколько лет назад подсчетам экспертов Всемирного экономического форума, почти половина мирового ВВП генерируется в отраслях, зависящих от природы (это, в частности, строительство, сельское хозяйство, пищевая промышленность).

Учитывая все это, международное сообщество в целом и страны на национальном уровне предпринимают усилия для сохранения биоразнообразия. Так, в глобальной повестке ООН до 2030 года сразу две цели устойчивого развития (ЦУР)напрямую посвящены защите экосистем, рациональному использованию ресурсов суши и океана, остановке процессов утраты биоразнообразия. Плюс многие задачи в рамках других ЦУР также связаны с решением данных проблем.

В 2022 году государства – члены ООН, в том числе Казахстан, приняли Куньминско-Монреальскую глобальную рамочную программу по сохранению биоразнообразия, рассчитанную до 2030 года и содержащую, в том числе, рекомендации для национальных стратегий и планов действий. В документе представлены конкретные меры, которые помогут остановить и даже обратить вспять разрушение природы, в том числе взять под охрану 30% территории планеты и 30% деградировавших экосистем.

Казахстан присоединился к данной инициативе и начал работу над созданием первой морской охраняемой территории на нашей части Каспийского моря для защиты его экосистемы.

Казахстан как активный и ответственный член мирового сообщества вносит свой вклад в решение проблем, имеющих глобальное значение. Цели устойчивого развития интегрированы в национальные стратегии развития государства. Наша страна является стороной самых важных международных соглашений в области климата, экологии. В том числе еще в 1994 году Респуб­лика Казахстан ратифицировала международную Конвенцию о биологическом разнообразии.

Предложение Президента о соз­дании Международного фонда охраны биологического разнообразия логично вписывается и развивает политику Казахстана в области устойчивого развития. А то, что Касым-Жомарт Токаев выразил готовность возглавить эту организацию, говорит также о его личной приверженности делу охраны окружающей среды, которая находит отражение, в том числе, в его инициативах на национальном уровне – от поручения высадить 2 млрд деревьев в лесном фонде страны до недавнего масштабного экопроекта «Таза Қазақстан».

План реализации инициатив IV заседания Национального курултая Главой государства уже подписан и запущен в работу. Стало быть, в скором времени можно ожидать и конкретных шагов по исполнению поручения относительно создания Международного фонда охраны биоразнообразия, определения принципов его работы.

#экология #окружающая среда #фонд биоразнообразия

Популярное

Все
Дружба народов – залог нашей Победы
ЦА – ЕС: новый этап взаимодействия
Центральная Азия – Европейский союз: инвестиции в будущее
Вручены государственные и почетные отраслевые награды
Битва умов
Роль маслихатов в реализации президентских реформ
Продвигая ценности единства и согласия
Мажилис рассмотрит проект нового Налогового кодекса
Обсуждены вопросы спортивной кооперации
Раскрывая тайны недр
Размышления в контексте истории
Заслушаны предложения по развитию рынка авиакеросина
Расстаются с миллиардами
Двустороннее взаимодействие расширяется
Требует внимания водная повестка
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Qarmet подключится, и газ подешевеет
США хотят получить контроль над природными ресурсами Украины без гарантий её безопасности
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
А ты оплатил налог на транспорт?
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Безупречная репутация, профессионализм и патриотизм
Запрещенный Telegram-канал выявили прокуроры
Уметь действовать в сложных ситуациях
«Сердце» ГЭС покоя не знает
Лидеры Казахстана и Узбекистана посетили высокогорный спорткомплекс «Медеу»
Полиция наградила отважную девочку, бросившуюся вслед грабителю в Усть-Каменогорске
Заседание совета АНК состоялось в Астане
Состоялся республиканский семинар по вопросам госсимволов и ведомственных наград
Штаб по контролю за сейсмообстановкой перешел на круглосуточный режим работы
В области Абай максимально ускорят строительство «комфортных школ»
Казахстан завоевал первую лицензию на зимние Олимпийские игры-2026
Специализированный экономический суд постановил вернуть водоканал в госсобственность
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Точкой роста должен стать туризм
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Трамп может вывести американские войска из Германии
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Спасибо вам за подвиг!
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Для наших мам!
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт

Читайте также

Двустороннее взаимодействие расширяется
Заслушаны предложения по развитию рынка авиакеросина
Мажилис рассмотрит проект нового Налогового кодекса
Обсуждены вопросы спортивной кооперации

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]