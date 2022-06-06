Конференция труда в Женеве: МОТ поддерживает деятельность Федерации профсоюзов РК

В Женеве в рамках Международной конференции труда на заседании Комитета по установлению стандартов был рассмотрен кейс по Казахстану в отношении конвенции 87 МОТ.

От казахстанской делегации выступили первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов, Председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин и генеральный директор Конфедерации работодателей Айдос Абиханов.

Акмади Сарбасов проинформировал участников заседания о работе, проводимой Правительством РК по рекомендациям комитетов и экспертов по процедуре применения конвенции 87 Международной организации труда. Представитель Минтруда рассказал о работе по совершенствованию трудового и профсоюзного законодательства и недавней ратификации конвенции 175.

В своем докладе Председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин отметил, что Федерация профсоюзов прилагает все усилия по продвижению и применению принципов и стандартов МОТ в Казахстане, в том числе через законодательные инициативы. Как сообщил Председатель ФПРК, по инициативе профсоюзов были разработаны и внесены в Правительство предложения, касающиеся устранения замечаний комитетов по применению стандартов и экспертов МОТ, которые нашли отражение в законе принятом в мае 2020 года, в частности:

- исключение обязательного членства профсоюзов в вышестоящих профсоюзных объединениях;

- обеспечение международного сотрудничества и финансирования;

- упрощение условий для подтверждения статуса профсоюзов при их государственной регистрации.

В настоящее время Федерация профсоюзов инициирует дальнейшее совершенствование этой нормы, а именно переход на уведомительный порядок регистрации профсоюзов. Как отметил Сатыбалды Даулеталин, эта инициатива поддержана Правительством.

«Помимо этого в настоящее время мы активно проводим работу по дальнейшему совершенствованию трудового и профсоюзного законодательства в части упрощения процедуры выдвижения требований работников и объявления забастовок, усиления института согласительных комиссий и трудового арбитража, роли профсоюзов в разрешении трудовых споров. Эти предложения были рассмотрены на заседании межведомственной комиссии Правительства, и в ближайшее время законопроект поступит в Парламент страны», – сообщил коллегам Председатель ФПРК.

По его словам, представители Федерации профсоюзов также внесли ряд предложений к проекту закона по вопросам безопасных условий труда и защиты трудовых прав работников. Среди поправок, предложенных Федераций профсоюзов, он назвал нормы об индексации заработной платы, повышении оплаты за работу в сверхурочное время, в праздничные и выходные дни, исключение смешанной ответственности при наступлении несчастного случая и другие.

Федерация профсоюзов намерена продолжать работу в рамках технической помощи Бюро трудящихся МОТ по усилению сотрудничества и продвижению международных норм, а также разработке новой страновой программы достойного труда.

«Федерация профсоюзов всегда выступала, и будет выступать за конструктивный диалог с социальными партнерами по отстаиванию прав и интересов человека труда, профсоюзных организаций, а также обеспечения социальной справедливости и продвижения принципов достойного труда», – отметил Сатыбалды Даулеталин

Во время встречи делегации Федерации профсоюзов РК с директором Бюро по деятельности трудящихся ACTRAV Марией Хеленой Андре были отмечены позитивные перемены, происходящие в социально-трудовой сфере Казахстана. Она еще раз подчеркнула демократические преобразования, происходящие в деятельности Федерации, в том числе выборы председателя ФПРК, которые, по мнению Марии Хелены Андре, являются примером для стран региона. В завершении встречи директор Бюро по деятельности трудящихся ACTRAV заверила в поддержке Федерации профсоюзов РК со стороны Международной организации труда.

Напомним, 11-13 мая текущего года Мария Хелена Андре посетила с рабочим визитом Республику Казахстан, где приняла участие в Региональной Конференции профсоюзов стран Центральной Азии «Инклюзивность, устойчивость и жизнестойкость – профсоюзная политика для смягчения последствий кризиса», организованной МОТ совместно с Федерацией профсоюзов РК.