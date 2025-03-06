Конструктивное взаимодействие

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Ербол Тишкамбаев

Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев встретился с главой Офиса программ ОБСЕ в Астане Фолькером Фробартом по случаю завершения его дип­ломатической миссии в нашей стране.

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Спикер Сената поздравил Фолькера Фробарта с успешным завершением миссии в качестве главы Программного офиса ОБСЕ в Астане и выразил благодарность за личный вклад в укрепление сотрудничества между Казахстаном и ОБСЕ. Председатель палаты также подчеркнул, что Казахстан рассматривает ОБСЕ как ключевой институт в построении современной архитектуры международной безопасности и заинтересован в дальнейшем развитии конструктивного взаи­модействия, в том числе межпарламентских связей.

В ходе встречи собеседники обсудили и актуальные регио­нальные вопросы сферы экологии, изменения климата, транс­граничных рек, проблемы в сферах ирригации, рационального использования водных ресурсов. Этому направлению, как отметил Маулен Ашимбаев, Глава государства уделяет самое пристальное внимание.

Были обсуждены и такие актуальные направления совместной работы, как устойчивый экономический рост, сотрудничество в обеспечении прав человека, верховенства закона, а также в области цифровизации, борьбы с коррупцией и в других отраслях.

Фолькер Фробарт со своей стороны дал высокую оценку изменениям, происходящим в политической и социально-экономической жизни Казахстана, а также выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества Казахстана с ОБСЕ.

#Сенат #Маулен Ашимбаев #ОБСЕ

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