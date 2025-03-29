Маулен Ашимбаев провел ряд встреч с трудовыми коллективами, депутатами маслихатов, членами Ассамблеи народа Казахстана, представителями общественности и молодежью.

На повестке – задачи по реализации поручений, данных Главой государства на IV заседании Национального курултая, пути дальнейшего усиления содействия Сената развитию регионов, а также взаимодействие палаты с маслихатами по ключевым направлениям.

В ходе встречи с депутатами маслихатов и представителями общественности особое внимание было уделено вопросам, связанным с реализацией политических, экономических и социальных реформ. В этом ключе Маулен Ашимбаев подчеркнул важность качественной реализации задач, поставленных Президентом страны в ходе IV заседания Национального курултая, для построения справедливого, безо­пасного и сильного Казахстана.

Залогом успешного экономического развития страны, как и создания новых точек роста в регионе, повышения благосостояния граждан, по мнению спикера Сената, прежде всего является комплексная работа на всех уровнях, активное участие заинтересованных сторон и конструктивное взаимодействие, в том числе для своевременного принятия необходимых законов.

– Президент страны Касым-Жомарт Токаев на IV заседании Национального курултая подробно остановился на актуальных вопросах развития Казахстана. Развитие экономики регионов обозначено как одно из ключевых направлений. Особое внимание на курултае уделено вопросам внут­ренней политики, идеологии, образования. Все озвученные инициативы направлены на реализацию идеи построения справедливого, безопасного, чис­того и сильного Казахстана. Мы должны системно и эффективно работать над реализацией этих и других задач, – сказал председатель палаты и призвал коллег – депутатов маслихатов области активнее принимать участие в законодательной работе Сената на благо достижения общих целей.

В этой связи председатель Сената напомнил участникам встречи, что в апреле запланировано проведение расширенного заседания Совета по взаимодействию с маслихатами в новом формате, на котором будут обсуждаться задачи, обозначенные Главой государства на II республиканском форуме депутатов маслихатов.

Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на важных аспектах диверсификации экономики, развития обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. Обсудили участники встречи и актуальные для регионов инициативы Главы государства, касающиеся привлечения инвестиций и внедрения новых технологий, запуска современных предприя­тий и создания рабочих мест.

На сегодняшний день, как было отмечено в ходе встречи, Западно-Казахстанская область занимает одну из лидирующих позиций по темпам роста экономики. Наряду с этим высокие показатели были достигнуты в части ликвидации последствий паводков в прошлом году и по их предупреждению в этом году.

– Сегодня Западно-Казахстанская область вносит большой вклад в развитие таких отрас­лей страны, как промышленное производство, сельское хозяйство, малый и средний бизнес. Успешно реализуются различные программы и стабильно растет экономика региона. В этом году планируется привлечь 841 миллиард тенге инвестиций, будут реализованы крупные проекты в сфере сельского хозяйства, переработки, промышленности, туризма и других направлениях. Следует отметить оперативность выполнения поставленных Президентом страны задач по ликвидации последствий паводков и оказанию помощи пострадавшим в прошлом году. Сегодня ведется системная работа по предупреждению паводков. Сенат как палата, представляющая регионы, продолжит работу по содействию развитию региона, – сказал Маулен Ашимбаев в своем выступлении.

Роль молодежи в реализации реформ и развитии Казахстана обсудили сенаторы в ходе встречи с представителями активной молодежи области в стенах Западно-Казахстанского университета им. Махамбета Утемисова. Как подчеркнул спикер Сената, драйвером модернизации страны является интеллигентная, образованная, гибкая к требованиям современности молодежь с созидательными ценностями. Поэтому сегодня ведется системная поддержка молодых казах­станцев, реализуются комплекс­ные реформы, разрабатываются стратегические программы и государственные проекты, в том числе по подготовке специалис­тов новой формации.

– По инициативе Главы государства в стране проводятся масштабные политические, экономические и социальные реформы. Реализуется программа «Национальный фонд – детям». Принят закон о накопительной системе «Келешек», расширены возможности для обучения и прохождения стажировок за рубежом в рамках программы «Болашак». Таким образом, мы видим, что обеспечиваются социальные гарантии, условия для получения качественного образования и личностного роста для молодежи. Поэтому и молодые люди со своей стороны должны осознавать ответственность перед страной и прилагать все усилия для реализации задач, обозначенных Главой государства по построению Справедливого Казахстана, – подчеркнул спикер Сената. Он также ознакомил участников встречи с законодательной работой Сената по ключевым направлениям.

Кроме того, сенаторы осмотрели дома, которые были построены по поручению Главы государства в пригороде областного центра для пострадавших от прошлогоднего весеннего паводка, посетили Центр абилитации и реабилитации лиц с инвалидностью «Ақжайық», который действует совсем недавно и рассчитан на 150 мест. Для граждан с особыми потребностями здесь функционирует кабинет лечебной физкультуры с применением роботизированных комплексов. Имеется игровой спортзал, где проходят тренировки параспортсменов по бочча, бассейн и учебный корпус со специальными кабинетами для реабилитации.

Ознакомились депутаты и с технологией выпускаемой продукции на предприятиях ТОО «Packaging Systems», специализирующегося на выпуске бигбэгов и вагонных вкладышей для сыпучих грузов, и мебельной фабрики – ТОО «Квант». В ходе встреч с трудовыми коллективами были обсуждены актуальные вопросы, волнующие жителей региона, а также перспективы дальнейшего расширения производств и привлечения инвестиций.