Конструктивный диалог с бизнесом – один из приоритетов инвестиционной политики

Участниками VII Казахстанского «круглого стола» по глобальным инвестициям стали свыше 500 представителей бизнеса, включая глав ведущих международных и казахстанских компаний, представляющих сельское хозяйство, пищевую промышленность, энергетику, горнодобывающую отрасль, финансовый сектор, а также отечественные круги предпринимательства, инвесторов. Как сообщила пресс-служба Премьер-министра, пленарная сессия была посвящена теме «Глобальные инвестиционные тенденции: видение будущего».

Открывая работу KGIR, Олжас Бектенов отметил, что нынешняя встреча является логическим продолжением заседания Совета иностранных инвесторов, прошедшего накануне под председательством Главы государства, и нацелена на выстраивание тесного диалога с бизнес-сообществом.

Правительством Казахстана во исполнение поручения Президента страны ведется системная работа по формированию благоприятного инвестиционного климата. На сегодня в республике функционируют 14 специальных экономических зон, где для инвесторов предусмотрены налоговые и таможенные преференции, упрощена процедура найма иностранной рабочей силы, снижаются административные барьеры для бизнеса.

Для оперативного решения вопросов предпринимателей на постоянной основе работает Инвестиционный штаб при Правительстве. Запускается механизм «Зеленого коридора», или Fast-track, ускоряющий прохождение разрешительных процедур для приоритетных инвестиционных проектов. Созданы условия для обеспечения максимальной защиты прав и интересов отечественных и иностранных инвесторов. Так, зарубежному бизнесу предоставлена возможность выбора между английским правом в МФЦА и национальной правовой системой.

Участники KGIR поделились своим опытом осуществления проектов в стране и обозначили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Заместитель генерального директора China Energy Investment Corporation Янь Гочуань подчерк­нул важность сотрудничества в энергетической сфере и выразил уверенность в потенциале совместных проектов.

– Мы будем в полной мере использовать наши передовые технологии, профессиональный потенциал и отличную управленческую команду в энергетической сфере для активного участия в казах­станских проектах по разработке и экологически чистому использованию угля, новой энергетике, поддержке инфраструктуры, – отметил китайский бизнесмен. – Нам важно вносить свой вклад в дружественное сотрудничество между Китаем и Казахстаном.

Вице-президент по международному региону биофармацевтики AstraZeneca Нитин Капур в своем выступлении обозначил значимость Казахстана как ключевого игрока на фармацевтическом рынке Центральной Азии. Отмечены усилия компании по развитию местного производства и инновационных решений.

– Казахстан является локомотивом бизнеса AstraZeneca в Цент­ральной Азии, и как глобальная биофармацевтическая компания мы поддерживаем амбиции Правительства страны стать центром фармацевтической промышленности в регионе, – акцентировал внимание Нитин Капур.

Также в ходе пленарной сессии выступили президент Power International Holding Рамез Аль-Хаят, председатель совета директоров Fufeng Group Limited Ли Сюэчунь, главный исполнительный директор ACWA Power Марко Арчелли, исполнительный вице-президент по странам Европы, Индии Carlsberg Group Ларс Леманн, президент по региону Африка, Ближний Восток и Центральная Азия Alstom Эндрю Делеоне и вице-президент по банковским операциям Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Маттео Патроне.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что важным приоритетом для страны является развитие промышленности, и призвал иностранные компании к более тесному партнерству с казахстанским бизнес-сообществом.

– Правительство Казахстана приложит все усилия для поддержания стабильного и предсказуе­мого инвестиционного климата. Большое значение придаем непосредственному взаимодействию с инвесторами на каждом этапе реализации проекта, нацелены на защиту ваших прав. Отечественные компании, работая в цепочке поставок с крупными инвесторами, перенимают опыт и повышают стандарты качества. Крупные инвестиционные проекты мультипликативно влияют на развитие пояса МСБ, способствуя формированию диверсифицированной экономической экосистемы. Мы стремимся к тому, чтобы с развитием иностранных производств в Казахстане росла и доля казах­станского содержания в продукции. Особое внимание уделяется поддержке казахстанских кадров. Мы приветствуем и содействуем тому, чтобы иностранные инвесторы активно нанимали местных специалистов на всех уровнях, – отметил Олжас Бектенов.

По итогам KGIR-2024 был подписан пакет из 32 документов на общую сумму 7 млрд долларов, в том числе в присутствии Премьер-министра соглашения: о стратегическом сотрудничестве между акиматом Акмолинской области, Kazakh Invest и Dalian Hesheng Holding Group по глубокой переработке пшеницы на сумму 650 млн долларов; о стратегическом сотрудничестве между Министерством промышленности и строительства РК, Kazakh Invest и CHN Energy по производству углехимической продукции на сумму 4 млрд долларов; об инвестициях между ТОО «Orhun Medical» и Правительством РК об улучшении медицинских услуг и инфраструктуры здравоохранения РК на сумму 80 млн долларов; об инвестициях между Silk Way Energy Ltd и Правительством РК о строительстве завода по сжижению природного газа потребляемой мощностью до 1 000 000 нм³⁄сутки в Панфиловском районе области Жетысу на сумму 305 млн долларов; о реализации проекта между АО «НК «ҚТЖ» и «Транспортейшн Глоубэл Эл-Эл-Си» о внедрении цифровизации и элементов искусственного интеллекта в сфере железнодорожного машиностроения. Сумма соглашения – 10,4 млн долларов.

Также подписаны рамочные соглашения о базовых принципах: между ТОО «Carlsberg Kazakhstan» и Министерством сельского хозяйства Казахстана о строительстве в РК завода безалкогольных напитков на сумму 100 млн долларов; между ТОО «Шин-Лайн» и Министерством иностранных дел РК – о создании в Алматинской области пищевого кластера с участием ведущих мировых компаний.

Кроме того, подписаны: Соглашение о базовых принципах между акиматом Костанайской области и ТОО «Tech Digital» в сфере производства высококачественных прутков и профилей из алюминиевых сплавов; Меморандум о сотрудничестве между акиматом Западно-Казахстанской области и компанией ТОО «Hyundai Solar KZ 777» по строительству солнечной электростанции, мусороперерабатывающего комплекса, мусоросжигающего комплекса, модульного тепличного комплекса на сумму 167 млн долларов.

Совместный план исследований потенциала геологоразведочных работ на блоке «Северный 1» подписан между АО «НК «QazaqGaz» и CNPC; меморандум о взаимопонимании – между АО «Отбасы Банк» и Азиатским банком развития (по проекту содействия инклюзивному и «зеленому» жилищному финансированию в РК).

В рамках пленарной сессии также были отмечены лучшие компании-инвесторы. Среди них – предприятие в сфере промышленных, медицинских газов и инжиниринга Linde Gas GmbH, производство пищевых продуктов Shin-Line, группа компаний по глубокой переработке зерновых культур и производству кондитерских изделий KazFoodProducts, группа компаний Orhun Medical, предприятие по освоению вольфрамовых руд Jiaxin International Resources Investment, компания железнодорожного машинострое­ния Alstom, завод по выпуску керамогранитной плитки Zerde-Ceramics Aktobe, предприятие по переработке кукурузы Zharkent Starch Plant, ведущий железнодорожный кластер РК Railways Systems KZ, пивоваренная компания Сarlsberg Group.