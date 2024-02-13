Косметический «ремонт»

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Михаил Тё

В Таразе апробировали новый метод лечения сердечных заболеваний.

фото из архива "КП"

Впервые местные кардиологи провели операцию на сердце без разреза грудной клетки.

В Научно-клинический центр кардиохирургии и трансплантологии поступила 15-летняя девочка в крайне тяжелом состоянии. Ее беспокоили ярко выраженная одышка, нехватка воздуха и резкая слабость. Ходить самостоятельно она не могла. Как выяснилось, в течение пяти лет ее наблюдали с диагнозом «пролапс митрального клапана». Также пациентка часто болела вирусными инфекциями, которые имели последствия. Последнее ухудшение состояния произошло в декабре прошлого года, когда с двусторонней пневмонией тяжелой степени, гидротораксом она поступила в областную детскую больницу.

В начале января пациентка переведена в Научно-клинический центр кардиохирургии и трансплантологии для дальнейшего лечения. После полного обследования был выставлен диагноз «врожденный порок сердца, пролапс митрального клапана III степени с недостаточностью III степени, легочная гипертензия, недостаточность кровообращения III степени».

Консилиумом в составе семи докторов было принято решение взять девочку на оперативное лечение. Проведено протезирование митрального клапана торакоскопическим доступом, то есть без разреза грудной клетки, через прокол с помощью видеокамеры и специальных инструментов. Операция на сердце прошла успешно. На шестые сутки после нее девочка в удовлетворительном состоянии выписана домой.

Как сообщили в областном управлении здравоо­хранения, в центре ежегодно более 50% операций выполняются мини-доступом. Но сердце лечили таким способом в первый раз. Преимущества подобного метода заключаются в сохранении костного каркаса грудной клетки, косметическом эффекте и быстром восстановлении после операции.

#медицина #лечение #Тараз #сердечные заболевания

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