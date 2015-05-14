Кратковременные дожди, грозы и усиление ветра сохранятся в Казахстане 14 мая
На большей части территории Казахстана 14 мая с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются местами кратковременные дожди, грозы и усиление ветра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
В Алматинской, Жамбылской, Костанайской, днем в Акмолинской, Южно-Казахстанской, Карагандинской областях местами усилится ветер до 15–20 м/с.
В Мангистауской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях местами прогнозируется туман.
В Карагандинской области местами на поверхности почвы ожидаются заморозки до 1 градуса.