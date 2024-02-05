Кроме побоев, есть другие способы успокоить женщину – замглавы МВД

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха прокомментировал мнение депутата Анаса Баккожаева о том, что причиной мужской агрессии бывает «длинный язык» женщин, передает Kazpravda.kz

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

— Позиция МВД, что даже если женщина не права, есть другие способы, кроме физических. Ну, в конце концов, можно решить вопрос по-другому. Вне зависимости от того, что явилось предпосылкой. Если он нанес телесные повреждения, он должен нести ответственность. Какая разница, кто там виноват, а кто не виноват?! Необходимо эти вещи решать до того, как будет совершено преступление. Если преступление совершено, должна нестись ответственность, — сказал Игорь Лепеха, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе.

Он подчеркнул, что несдержанность женщин – это не повод для насилия.

— Всякое бывает. Конечно, он (агрессор – прим. авт) говорит, что его кто-то довел. Либо жизнь такая тяжелая, либо жена довела. Но это же не оправдание, — считает замглавы МВД.

Напомним, ранее депутат Мажилиса Анас Баккожаев высказал мнение, что порой женщины сами провоцируют агрессию со стороны мужчин, причиной конфликтов якобы становится «длинный язык» женщин. Он напомнил, что согласно казахскому воспитанию, женщина должна быть сдержанной, терпеливой и смиренной.

Как сообщалось ранее, в 2023 году от домашнего насилия погибло 69 казахстанских женщин и 7 детей.