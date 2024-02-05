Депутат считает, что причиной мужской агрессии часто служит «длинный язык» женщин

Общество, Мнения
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Депутат Мажилиса Анас Баккожаев считает, что порой женщины сами провоцируют агрессию со стороны мужчин и напомнил, что согласно казахскому воспитанию женщина должна быть сдержанной, терпеливой и смиренной, передает Kazpravda.kz

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

 Такое мнение он высказал в ходе обсуждения в Мажилисе поправок в законодательство по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.

— Я поддерживаю предложенный законопроект. Только самый несчастный из мужчин решит поднять руку на женщину. Однако не все ссоры начинаются из-за побоев и драк. С чего начинаются конфликты? Конечно, из-за длинного языка женщины. Я прошу прощения у женщин, но есть такие факты. Казахи говорят:  «Хорошая женщина – благодать, плохая женщина – ссоры», либо «Женщина, которая хороша для мужчины, хороша и для страны (перевод с казахского - прим. ред), —  считает депутат. 

Также он напомнил о традиционных канонах воспитания казахских женщин, согласно которым женщина должна проявлять терпение и смирение. 

— К сожалению, мы все дальше уходим от казахского воспитания, —  удрученно заметил мажилисмен.

 Как сообщалось ранее, в 2023 году от домашнего насилия погибло 69 казахстанских женщин и 7 детей.

#депутат #мнение #женщины #бытовое насилие

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