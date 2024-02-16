Крушительница стереотипов

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Елена Ульянкина

Пенсионерка из Караганды Вера Юрова освоила казахский язык, полюбив его за образность и поэтичность.

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Принято считать, что учить языки нужно, пока молодой, когда память хорошая и мозг впитывает новую информацию как губка. Да, бесспорно. Но карагандинка Вера Владимировна Юрова разрушила этот стереотип. Ей 71 год. Пенсионерка уже несколько лет с удовольствием учит казахский язык, достигнув уровня B1.

– Я собой недовольна! Хочу научиться бегло говорить по-казахски! – твердит Вера Владимировна.

Она считает, что изучать языки можно в любом возрасте, а на пенсии это особенно удобно. Дети выросли, а значит, появилось много свободного времени. К тому же вместе с жизненным опытом пришли усидчивость и самодисциплина. Нужно добавить сюда капельку мотивации, и получится то, что надо.

– Я считаю, что любой язык надо учить тогда, когда тебе это интерес­но, – рассуждает Вера Юрова. – Важно, чтобы к этому процессу лежала душа. А насильно освоить язык не получится.

До того как выйти на пенсию, Вера Владимировна работала делопроизводителем. Она понимала, что в скором будущем ей нужно будет оформлять документы на государственном языке, поэтому начала его осваивать. Карагандинка купила словари да учебники и стала их штудировать. Основной упор делала на пополнение лексикона, но на работе ей новые знания не пригодились. Зато они понадобились, когда внук поступил в одну из престижных карагандинских гимназий. Бабушка помогала ему делать домашние задания по казахскому языку и вместе с ним изучала предмет.

– Я начинала учить язык по школьным учебникам. Мне стало интересно. Даже на открытые занятия по казахскому к внуку в гимназию ходила, – с улыбкой рассказывает наша героиня. – Как-то раз писала за него сочинение о том, как мы проводим свободное время. Помню, там были такие предложения: «Мен әжеммен саябақта серуендемін. Біз шашлык жейміз». Учительница за него пятерку поставила.

Школьной программы Вере Владимировне было мало, поэтому она пошла на платные курсы казахского языка. Здесь занятия проходили скучно и редко – один раз в неделю. Пенсионерка стала искать альтернативу. И нашла – записалась на бесплатные курсы по изучению государственного языка, которые для всех желающих организовал местный акимат.

– Занятия проходили пять раз в неделю. Мы делали домашние задания, а в конце сдавали экзамен, – продолжает пенсионерка. – Я тогда очень интенсивно занималась. Знаете, муж даже надо мной посмеивался. Говорил, мол, зачем ты столько времени тратишь, все равно у тебя ничего не получится! А я еще больше старалась. Во мне разгорелось желание доказать, что он ошибается и что я смогу выучить казахский.

Пополняя лексикон новыми словами и изучая грамматику, пенсионерка чувствовала, что ей не хватает общения. Поэтому не упускала возможности перекинуться с казахами парой-тройкой фраз. В магазине просила: «Нан беріңізші!» На рынке у продавца спрашивала: «Алма қанша тұрады?» В аптеке при случае интересовалась: «Зейнеткерлерге жеңілдіктер бар ма?»

– А недавно я ходила в акимат, чтобы получить ответ на свою жалобу, – рассказывает карагандинка. – Он был на казахском языке, хотя я подала обращение на русском. Секретарь, которая вручала мне письмо, предложила: «Давайте я вам переведу». А я ей ответила: «Спасибо, не надо. Я все понимаю». В ответе было написано, что в такой-то срок в моем доме отремонтируют крышу. Знаете, как я обрадовалась, что смогла не только прочитать письмо, но и понять его смысл. Я почувствовала себя такой независимой!

Одновременно с языковыми курсами Вера Владимировна стала посещать разговорные клубы. В Караганде недостатка в них нет. Такие клубы действуют при библиотеках и домах культуры, причем бесплатно. Для пенсионеров это важный аспект.

В клубах наша героиня встречала людей с разным уровнем владения казахским языком. Поначалу она молчала, боялась говорить неправильно. Но понемногу чувство неловкости отступало и приходило желание показать свои знания. Пенсионерка прислушивалась к тем, кто владеет казахским лучше остальных, и, как говорится, наматывала себе на ус.

– Самым сложным для меня было преодолеть стеснение, – признается Вера Юрова. – Как я его поборола? Можно сказать, бросила себя на амбразуру. Сказала себе: «Если я пришла в разговорный клуб, значит, буду говорить! Другого выхода нет». В таких ситуа­циях у меня как будто включаются внутренние скрытые ресурсы. Сама этому удивляюсь. Знаете, я полюбила казахский язык, потому что поняла, какой он образный и поэтичный.

#казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

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