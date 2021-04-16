Крыса оставила Караганду без электричества

Тысячи карагандинцев остались без электричества. Свет погас не только в квартирах и предприятиях, но и в административных зданиях, в том числе в акимате. Оказалось, виновником ЧП стала обычная крыса. Грызун не только испортил провода, но едва не спалил энергетическое предприятие, сообщает Astanatv.kz
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Улицы Гоголя, Солнечная, Пичугина, проспекты Нуркена Абдирова, Бухар – Жырау и Назарбаева оказались без света. В городе образовался настоящий коллапс. В квартирах с электроплитами карагандинцы не смогли готовить себе завтраки, а кто-то не сумел даже выехать на работу.
Как стало известно, из строя вышла электроподстанция "Новый город". Очевидцы даже заметили там сильное задымление. Без света остались 4 тысячи горожан и свыше сотни предприятий.
"В ячейку 6 КВ номер 9 попала крыса, что вызвало разрушение изоляции и работу релейной защиты. Увы, в городе крысы. Пришли в город крысы. Сейчас весна, стало подтапливать места их обитания, и они стали выходить", - рассказал заместитель технического директора по высоковольтным сетям ТОО "Караганды жарык" Алексей Бочарников.
Ситуации с крысами на станциях не редкость, жалуются энергетики. Пару дней назад без света из-за грызунов остался микрорайон Михайловка.
"Мышеловки у нас используются, заключен договор на дератизацию. Но к сожалению, больших результатов не дает. Крысы живут там, где есть еда. На подстанции ее нет. Сюда они заходят случайно. Это нужен системный подход, общее решение в целом по городу", - заключил Бочарников.