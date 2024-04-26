Кто будет освобожден от дактилоскопии в Казахстане

Минздрав утвердил перечень заболеваний, которые являются основанием для освобождения от прохождения дактилоскопической регистрации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства
В перечень включены 53 вида заболеваний, при которых можно не проходить дактилоскопию.
«К примеру, сюда входят некоторые виды дерматологических патологий, как гипертрофические изменения кожи, келоидные рубцы, линейная склеродермия, васкулиты, ревматоидные артриты и другие», – пояснили в госоргане.
Отпечатки пальцев рук граждан РК, прошедших дактилоскопическую регистрацию, вносятся в чип биометрических паспортов и удостоверений личности.
Дактилоскопическую регистрацию могут пройти все граждане, кроме детей в возрасте до 12 лет.
Напомним, с начала текущего года в Казахстане началась дактилоскопическая регистрация.