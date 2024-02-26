С начала текущего года в Казахстане началась дактилоскопическая регистрация

Закон «О дактилоскопической и геномной регистрации» принят еще в 2016 году по поручению Главы государства. Его актуальность была аргументирована вопросами безопасности и международными стандартами. Нормативный акт заложил правовые основы проведения дактилоскопической и геномной регистрации, а также использования этой информации в целях подтверждения личности человека.

Учитывая, что это достаточно сложный, трудоемкий и затратный процесс, закон должен был вступить в силу не сразу, а спус­тя пять лет – с 2021 года. За это время нужно было провести все необходимые подготовительные мероприятия. Соответствующие расходы на них оценивали в 36,9 млрд тенге. Этим должны были заниматься три госоргана: Министерство внутренних дел, Комитет национальной безопас­ности и Министерство юстиции.

Но в те годы возникла проволочка с финансированием и неоднократно звучала критика, что отсутствует координация в работе всех заинтересованных государственных органов. В 2018-м утвердили правила проведения дактилоскопической и геномной регистрации, а с 1 января 2021 года в стране началась геномная регист­рация. Срок вступления в действие норм в части дактилоскопической регистрации был определен на 1 января 2023 года, однако из-за нехватки финансовых средств его перенесли на год позже.

Как отметили в Министерстве внутренних дел, геномная информация представляет собой кодированную информацию об определенных фрагментах ДНК человека или неопознанного трупа, позволяющую установить личность. Сбор этой информации возлагается на органы внутренних дел при участии ДНК-лабораторий, органов судебной и судебно-медицинской экспертиз Минюста. Процесс ограничивается получением буккального эпителия (слюны) с внутренних сторон щек.

Обязательной геномной регист­рации подлежат осужденные за отдельные виды преступлений, неустановленные лица, биологический материал которых изъят в ходе следственных действий, а также неопознанные трупы.

Прежде всего геномная информация используется в целях предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, а также установления совершивших их лиц.

Кроме того, в жизни возникает немало ситуаций (пожары и авиакатастрофы, обнаружение неопознанных трупов, биологических следов с мест нераскрытых преступлений, исчезновение людей), когда невозможно установить или подтвердить личность человека. Практика показывает, что число неопознанных трупов при массовой гибели людей в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера достигает 50% и более. Наличие дактилоскопической и геномной информации в соответствующих базах данных позволит идентифицировать жертв, а также сократить списки без вести пропавших и неопознанных трупов.

Процедура проведения дактилоскопической и геномной регистрации регламентируется правилами, утвержденными постановлением Правительства РК от 31 января 2018 года. В частности, хранение биологических материалов в оперативно-криминалистическом подразделении Министерства внутренних дел осуществляется в отдельных оборудованных хранилищах с металлической входной дверью и кодовым замком.

Полученную геномную информацию или геномный профиль в большинстве случаев государство намерено хранить 25 лет с момента сбора. Так, биоматериал осужденного лица хранится со дня взятия биоматериала и до истечения 25 лет после установления факта его смерти, а при отсутствии сведений о смерти или объявлении его умершим судом – до даты, когда ему исполнилось бы сто лет. Геномная информация о неустановленных лицах, полученная в ходе досудебного расследования по нераскрытым тяжким или особо тяжким преступлениям, а также предусмот­ренным статьями 120, 121, 122, 123 и 124 Уголовного кодекса РК, хранится 25 лет со дня геномной регистрации. Биоматериал родст­венников без вести пропавших граждан хранится до установления местонахождения пропавшего лица или прекращения уголовного дела за отсутствием события или состава преступления, а неопознанных трупов – до установления личности умершего человека, но не более 25 лет со дня геномной регистрации.

Ваши пальчики, господа!

В качестве второго этапа с 1 января 2024 года в Казахстане началась дактилоскопическая регистрация – сбор данных об особенностях строения папиллярных узоров пальцев и ладоней рук человека. Или, проще говоря, отпечатков пальцев. Их в обязательном порядке сдают иностранцы и лица без гражданства при оформлении или восстановлении разрешений на постоянное и временное проживание, виз РК, вида на жительство, удостоверений лица без гражданства, ищущего убежище, и других документов. Данная процедура производится в подразделениях миграционной службы по месту пребывания.

Граждане Казахстана проходят эту процедуру при получении документов, удостоверяющих личность, в центрах обслуживания населения только при добровольном согласии. Для этого было закуплено дорогостоящее специа­лизированное оборудование – дактилоскопические сканеры. «Это тот же процесс документирования, только добавился этап дактилоскопирования, который занимает буквально 5–10 минут, тем самым вы свои документы еще больше защитите», – отметили в МВД.

Дети в возрасте от 12 до 16 лет подлежат дактилоскопической регистрации при получении пас­порта гражданина Республики Казахстан на добровольной основе. При этом не достигшие 12-летнего возраста не проходят данную процедуру.

Министерство внутренних дел в ответе на наш запрос перечис­лило основные преимущества нововведения: «Во-первых, данная мера позволит исключить факты незаконного документирования, защитить документы от подделок, их владельцев – от мошеннических и иных преступных действий. Во-вторых, упростит и ускорит процедуру восстановления документов, удостоверяющих личность, как в повседневной жизни, так и при несчастных случаях, в том числе ускорит процесс установления личности граждан, утерявших документы за пределами страны, и облегчит процесс их возвращения в РК (получение проездного документа). Включение в документы, удостоверяющие личность, дополнительного дактилоскопического параметра исключит возможность их использования третьими лицами, в том числе преступниками.

В-третьих, ускорит процесс розыска без вести пропавших граж­дан Республики Казахстан, иност­ранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих или временно пребывающих в страну. В-четвертых, позволит обеспечить соблюдение требований ИКАО (ICAO) в части изготовления биометрических документов, удосто­веряющих личность, в межгосударственном перемещении с дактилоскопической информацией».

Стоит отметить, что ИКАО – это Международная организация граж­данской авиации, которая была основана в 1944 году и является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций. Главной ее целью является разработка стандартов, рекомендуе­мой практики, принципов и методов международной аэронавигации, а также содействие планированию и развитию международного воздушного транспорта.

В настоящее время членами ИКАО являются 193 государства. И одна из главных рекомендаций для них – использовать в документах, удостоверяющих личность, в качестве дополнительных био­метрических технологий технику распознавания отпечатков пальцев.

Стоит отметить, что в Казах­стане предусмотрена ответственность за отказ от прохождения дактилоскопической и геномной регистрации. Так, иностранцы или лица без гражданства, которые не хотят проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию, будут выдворены за пределы страны. Если же они отказываются от прохождения обязательной геномной регистрации, то должны заплатить штраф в размере 5 МРП.

Уклонение от прохождения геномной регистрации лица, осуж­денного условно, влечет ответственность, предусмотренную статьей 176 УИК, вплоть до отмены условного осуждения.

Многих волнует вопрос: насколько такая информация защищена? Как показывает практика, личные данные казахстанцев покупаются и продаются, и этим пользуются мошенники. Как заверили в правоохранительном ведомстве, информация о геномной и дактилоскопической регист­рации хранится в защищенной базе данных Министерства внут­ренних дел в зашифрованном элект­ронном виде, доступ к ней строго регламентирован. Специа­листы государственной технической службы КНБ РК регулярно осуществляют мониторинг дейст­вий с базой.