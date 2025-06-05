Статус международного фестиваль театров кукол «Өртеке» имеет не только потому, что в нем традиционно принимают участие наши соседи из ближнего зарубежья, но и благодаря поддержке влиятельных межгосударственных структур. В этом году в Алматы собрались коллективы профессиональных кукольных театров из Казахстана, Грузии, Турции, Узбекистана и Азербайджана, а внимание форуму оказали ТЮРКСОЙ и госорганы РК, в том числе Министерство культуры и информации.

Роль театрального искусства для детской и юношеской аудитории, как отмечали представители делегаций и члены жюри VII Международного фес­тиваля «Өртеке», не особо меняется со временем. Театр, ориентированный на юных зрителей, не теряет своих воспитательных и наставительных функций, и реализует он их все теми же выразительными средствами – просто, деликатно и ненавязчиво, насколько это позволяет драматургия и философия добрых сказок.

Вопрос, может быть, только в том, чтобы правильно подобрать язык для обращения к разным возрастным категориям, ведь зритель трехлетнего возраста значительно отличается от пятилетки, а тем, кому от 10 до 12 лет от роду, нужны совсем другие сказки.

Вот поэтому странным и не казалось соседство в афише «Өртеке», например, спектакля турецкого Theatre Tempo «Счастливая бабочка» для трехлетних и чуть старше театралов и драмы грузинского Государственного профессионального молодежного театра им. Нодара Думбадзе «Отелло» с пометкой 13+. Театральная компания «Тотальный

театр» из Алматы, известная своими коллаборациями в современном перформанс-стиле, пошла еще дальше, предложив зрителю предельного возрастного ценза 18+ свое прочтение драмы Виктора Гюго – постановку «Гуинплен. Погружение».

Уравновесить смелые теат­ральные эксперименты помогла, конечно же, классика: «Али-Баба и 40 разбойников» Карагандинского областного академического казахского драматического театра им. С. Сейфуллина, «Али Кушчи» – пьеса о знаменитом тюркском мыс­лителе и ученом Самаркандского областного театра кукол, «Мелиса» Азербайд­жанского государственного театра кукол им. Абдуллы Шаига и другие конкурсные работы. Такой широкий диа­пазон репертуарного выбора лучше всего отображает стремление традицион­ного детского театра быть актуальным и современным.

Стоит сказать, что из 11 представленных в конкурсной программе фес­тиваля работ шесть заявили казахстанские театры, в их числе Мангистауский театр кукол, Акмолинский областной драматический русский театр, Костанайский областной кукольный театр, Карагандинский областной академический казахский драматический театр, «Тотальный театр» из Алматы и Государственный театр кукол. Зарубежные коллеги по цеху чаще всего в своих комментариях отмечали именно этот факт: в Казахстане сохранен значительный сегмент детского театрального искусства, и, что особенно важно, кукольные театры живы в регионах, они держат высокую профессиональную планку, развиваются и творчески работают.

Главный приз фестиваля «Өртеке» был отдан цент­ральному и старейшему в Казахстане театральному коллективу – Государственному театру кукол в Алматы за постановку пьесы по мотивам повести Николая Гоголя «Шинель». Ее вопло­тил приглашенный из Грузии театральный режиссер Николоз Сабашвили. Что любопытно, маэстро трижды отметился в конкурсной программе: в его инсценировке также были представлены спектакль «Men…» театра из Костаная и соавторская работа в Батумском государственном театре кукол и юного зрителя под названием «Семья».

Режиссер давно сотрудничает с казахстанскими коллективами, активно пропагандирует мысль о том, что детский театр должен быть интересен детям, но куклы – это не только удел маленьких, искусство кукловождения с древних времен было актуальным и остро социальным, поэтому его аудитория не может иметь возрастных границ. К слову, у себя на родине он соз­дал кукольный театр для взрослых.

Проект с труппой алматинского театра сам режиссер назвал новым для коллектива опытом и новой театральной эстетикой. Жюри переложение произведения русской классики на язык кукольного театра заинтересовало оригинальным стилем повествования, глубиной и философской наполненностью, чего удалось достичь выразительной пластикой кукол, игрой света и, конечно, актерской игрой.

Роль главного героя Акакия Акакиевича исполнил актер театра Шохан Кулназаров, все остальные персонажи воплощены в образах кукол. В постановке их более десяти, и они были изготовлены в цехах театра. Спектакль предназначен прежде всего для подростковой аудитории, но наверняка будет интересен зрителю и более зрелого возраста, поскольку затрагивает темы отчужденности и социальной несправедливости, актуальные и в двадцать первом веке.

– Это история одиночест­ва в современном мире, – говорит Николоз Сабашвили. – Таких людей часто можно встретить в реальной жизни, все они стремятся найти место в обществе, несмотря на препятствия. Гоголь затрагивает тему человеческих комплексов и их причин, делает акцент на внутренних чувствах и мотивах. Поэтому его произведение, на мой взгляд, выше политики и личностных отношений, оно очень глубокое и современное.