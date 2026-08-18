«Астана Опера» открывает сезон оперой «Абай»

Фото: пресс-служба театра

Театр «Астана Опера» 4 и 5 сентября открывает XIV театральный сезон легендарной оперой «Абай» в год 120-летнего юбилея великих композиторов Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди. Произведение, написанное на либретто Мухтара Ауэзова, давно стало визитной карточкой казахстанского оперного искусства, и театр отдает дань уважения великим создателям, сообщает Kazpravda.kz

За дирижерским пультом будет блистать маэстро, для которого эта музыка – часть семейной истории: правнук Ахмета Жубанова заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии РК Алан Бурибаев. Его редакция партитуры отличается отсутствием исторических наслоений и восстановлением оригинальных замыслов авторов.

Спектакль создан казахстанскими мэтрами - режиссером-консультантом Народным артистом Казахстана Есмуханом Обаевым, главным хормейстером заслуженным деятелем Казахстана Ержаном Даутовым в содружестве с итальянскими мастерами во главе с режиссером Джанкарло дель Монако, выдающимся сценографом Эцио Фриджерио и художником по костюмам обладательницей премии «Оскар» Франкой Скуарчапино.

Спустя 10-летие после премьеры постановка по-прежнему поражает воображение.

После торжественного открытия XIV сезона дирекция театра предложит вниманию публики по-настоящему богатую программу. Не останутся без внимания и гастрольные планы.

Прославленная труппа вновь заявит о себе на международной арене – артисты готовятся к масштабным гастролям в Италии. Однако театр не забывает и о родной публике: гастрольный график по городам Казахстана также расписан, чтобы жители разных регионов могли прикоснуться к высокому искусству.

«Труппа полна сил после отпуска, и мы с радостью открываем наш XIV театральный сезон. Надеемся, что и публика успела соскучиться по нашим постановкам после летнего перерыва. Сейчас мы параллельно готовим сразу несколько премьер: новый балет «Чарли и Ирэн» в хореографии К. Радева на музыку А. Кестнера, национальный балет «Томирис» в хореографии С. Гумара на музыку Х. Шангалиева, музыкальный спектакль для детей «Арман» режиссера Е. Тойкенова на музыку А. Идрисова. На нашей сцене мы будем встречать с гастролями Государственный театр наций, московская труппа представит спектакль «Дядя Ваня» А. Чехова и «Тартюф» Ж-Б. Мольера. Балетная труппа «Астана Опера» отправится на гастроли в Италию со спектаклями «Жизель» А. Адана и «Щелкунчик» П. Чайковского, причем последний мы успеем вернуть с гастролей в Казахстан и в канун Нового года показать на нашей сцене, – поделился председатель Правления «Астана Опера» Александр Совостьянов.

Ранее театр «Астана Опера» с успехом выступил на первом международном фестивале искусств «Сириус – Роза Хутор» в Сочи. Каждая из трех разноплановых программ стала настоящим событием и собирала полные залы.