О вечных ценностях

Спектакль по мотивам повести Мухтара Ауэзова «Выстрел на перевале», который представил российский режиссер Тимур Кулов, поднимает темы, со временем не теряющие актуальности: социальное неравенство, злоупотребление властью, человеческое достоинство и право на справедливость. Режиссеру хотелось понять, как известное произведение воспринимается сегодня, какие смыслы сохраняет для нового поколения. На самом ли деле история главного героя Бахтыгула, которого несправедливость вынуждает сделать роковой выбор, заставляет зрителей размышлять о вечных нравственных ценностях?

В центре сюжета – бедняк Бахтыгул (Дархан Алдонгоров), многие годы верой и правдой служивший своему хозяину Жарасбаю (Мадияр Жакып). Но после череды предательств мырзы привычный уклад его жизни рушится. Оказавшись вне закона, Бахтыгул вынужден спасаться бегством. Им движет жажда справедливости. И вскоре он отправляется на перевал Караш, где должна состояться роковая встреча с человеком, которому он был слепо предан.

Тимур Кулов поставил задачу ярко и оригинально представить повесть, написанную почти сто лет назад. Спектакль создан в жанре музыкальной драмы, или саунд-драмы. Музыка и звук становятся частью драматургического действия, причем вокал и музыкальные номера не прерывают сюжет, а развивают его. Вся постановка – это девять песен-глав, причем у каждого героя она своя. Каж­дая песня – своеобразный монолог, раскрывающий характер, чувства и судьбу персонажа. Безусловно, такой необычный режиссерский ход помог пьесе зазвучать по-новому, позволил показать творческие возможности артистов. История обрела особую эмоциональную силу, стала ближе и понятнее публике.

Некоторые песни прозвучали неожиданно. Например, песня-плач жены Бахтыгула Хадиши (Оксана Науменко), узнавшей о смерти мужа, – это тишина, в которой она горько его оплакивает. Так режиссер показывает, что порой именно тишина сильнее любых слов говорит о душевных переживаниях человека. Над разработкой общей звуковой концепции постановки работал композитор и саунд-дизайнер Батырхан Сабыр.

Режиссер предложил и собственный финал пьесы. У Мухтара Ауэзова Бахтыгул остается жив и оказывается в тюрьме, а в версии Тимура Кулова герой погибает. Отомстить за Бахтыгула решает его жена Хадиша. Именно она направляет ход дальнейших событий.

В спектакле особое значение приобретают детали, который пытливый зритель обязательно отмечает. К примеру, в массовых сценах на актерах меняются головные уборы, что помогает зрителям ориентироваться в пространстве повествования.

Отметим, что это уже четвертая постановка российского режиссера Тимура Кулова в Акмолинском областном театре драмы. Ранее он ставил здесь спектакли «Лютый», «Станционный смотритель», «Волки и овцы».