Около 3 млн зрителей посетили спектакли минувшего театрального сезона в Казахстане

Казахстанские театры завершили сезон 2025-2026 с высоким зрительским интересом и активным обновлением репертуара. За сезон театры страны представили 16 тысяч постановок, выпустили 410 премьер и собрали 2 832 835 зрителей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

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Одним из главных итогов сезона стало расширение жанровой палитры. Среди заметных премьер – опера «Қыпшақ қызы Аппақ» в театре «Астана Опера», балет «Ұлы Жібек жолы» в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая, кантата-балет «Кармина Бурана» в театре «Астана Балет», драма «Күй» по произведению Абиша Кекильбаева в Казахском национальном музыкально-драматическом театре, а также спектакль «Господа Головлевы» в Национальном русском театре драмы имени Михаила Лермонтова.

Театральный сезон был насыщен и гастрольными проектами. Казахстанские театры провели 539 гастролей и приняли участие в 191 фестивале. Это позволило расширить доступ зрителей к театральному искусству и представить отечественные постановки на разных сценических площадках.

Отдельным направлением стало международное признание казахстанских театров. Казахский государственный академический театр для детей и юношества имени Габита Мусрепова представил спектакль «Ұлпан» на Международном театральном фестивале «ART-ORDO» в Бишкеке и завоевал награды в четырех номинациях, включая Гран-при.

Успешно выступили и другие коллективы. Вокальная группа «El Voice» театра «Астана Опера» получила Гран-при международного конкурс-фестиваля «Солдатский конверт» в Ставрополе. Скрипач «Астана Опера» Багдат Абильханов стал лауреатом I премии международного конкурса исполнительских искусств GRAND ART EXPRESS-CHINA в Даляне.