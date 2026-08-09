«Принцесса цирка» открыла сезон

Театр
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Карагандинский академический театр музыкальной комедии открыл 54-й сезон опереттой Имре Кальмана «Принцесса цирка», в основе которой лежит история любви молодой вдовы Теодоры и таинственного циркового артиста Мистера Икс.

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Спектакль представили на большой сцене Дворца культуры горняков. Надо сказать, что «Принцесса цирка» уже была в репертуаре музыкального театра, но теперь в нее вдохнули новую жизнь. Сюрпризом для публики стало участие в спектакле российского актера театра и кино Игоря Письменного. Он снимался в таких фильмах и сериалах, как «Бригада», «Ночной дозор», «На углу у Патриарших», «Маргоша». А на карагандинской сцене артист сыграл роль Пеликана – комичного и находчивого метрдотеля, который помогает главным героям обрести личное счастье.

– Роль Пеликана мне по душе, – признается Игорь Письменный. – Помню, в детстве смотрел советский фильм «Мистер Икс», в котором Пеликана играл Григорий Ярон. Я запомнил его лучше остальных и еще тогда подумал: стану артистом – обязательно сыграю Пеликана. И вот моя детская мечта сбылась...

Артист рассказывает, что сыграть на одной сцене с казахстанскими коллегами ему предложил руководитель Карагандинского театра музкомедии Амантай Ибраев. Это произошло нынешней весной, когда он был на гастролях в Казахстане. Артист быстро согласился на роль Пеликана, ведь она вполне соответствует его комическому амплуа.

– Я с детства любил веселить людей, – говорит Игорь Письменный. – Считаю, что рассмешить человека намного сложнее, чем заставить плакать. Поэтому у нас не так много хороших комиков. Не хотел бы я сменить амплуа? Нет, у меня ведь разноплановые роли. К тому же мне нравится, когда людям хорошо. Знаете, во время репетиций и спектаклей я трачу много сил. Но когда чувст­вую ответную волну позитива из зрительного зала, то заряжаюсь ею. Что-то удивительное со мной происходит!

Репетиции в «Принцессе цирка» для Игоря Письменного проходили в режиме онлайн. В Караганду он приехал за два дня до спектакля. Его партнерами на сцене стали артисты Дарья Пивень, исполнившая роль хозяйки отеля-ресторана Каролины, и Андрей Панкин, воплотивший образ ее сына Тони. Молодую вдову Теодору и Мистера Икс сыграли Елена Федорова и Денис Кудряшов. Режиссером-постановщиком спектакля выступила Евгения Пермякова.

#культура #Караганда #театр #Принцесса цирка

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